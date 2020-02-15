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برلمان

طلب إحاطة عاجل حول خطر انهيار صناعة الألمونيوم الوطنية

السبت 15/فبراير/2020 - 05:11 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قدم النائب عبد الحميد كمال صباح اليوم طلب إحاطة عاجل إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب حول ما تتعرض له صناعة الألمونيوم الوطنية المصرية للاغلاق والانهيار بسبب ما يتعرض له مجمع الألمونيوم "شركة مصر".

وأضاف النائب فى بيان صحفى له: أن هذا يرجع لجموعة من الاسباب منها "ارتفاع أسعار الطاقة الخاصة بالمصانع " الكهرباء " والتى تمثل ما يزيد عن 41 % من تكلفة الانتاج حيث ارتفعت سعر الكهرباء بزيادة كبيرة ادت تكلفت ما يزيد عن 50 مليون جنيه سنويًا ويحدث ذلك فى ظل انخفاض بيع معدن الالمونيوم فى البورصة العالمية مما يهدد مجمع الالمونيوم وشركة السبائك الحديدية بنجع حماد وادفو وقد ادي ذلك الى ارتفاع خسائر مجمع الالمونيوم الى ما يزيد عن 277 مليون.

وتابع:تواجه صناعة الألمونيوم المصرية منافسة شرسة بسبب أسعار الألمنيوم المستورد والمصرية بسبب زيادة تكلفة الانتاج  - فضلا أن الأمر يؤدي أيضا إلى التأثير على ما يقرب من 8000 عامل مهددون بمخاطر اجتماعية حالة تسريهم وقد حذرت النقابة العامة للصناعات الهندسية من مخاطر اغلاق مصانع الالمونيوم.

واختتم النائب أنه استنادًا إلى المادة ( 134 ) من الدستور يطالب بتوجيه طلب أحاطه عاجل لخطورة الأمر لمعرفة الأسباب التى تتعرض لها هذه الصناعة وإحالة الموضوع الى لجنة الصناعة.
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