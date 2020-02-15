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محافظات

تحصين 44 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدرى الضأن ببني سويف

السبت 15/فبراير/2020 - 05:09 م
تحصين 44 ألف رأس
تحصين 44 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي و جدرى الضأن
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محمد عبد الحليم
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي ومرض جدرى الضأن، والتي بدأت أول فبراير الحالى وتستمر لمدة شهر كامل في جميع قرى المحافظة،طبقا لخطة التحصين المعلنة بالوحدات والإدارات البيطرية في كافة مراكز ومدن المحافظة. 

تبين من التقرير الذي أعده الدكتور طارق الوكيل مدير عام الطب البيطري،أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها ،قد وصل إلى  44 ألف و488 بواقع: 40 ألف و446 رأس من الأبقار، و4 آلاف و42 رأس من الأغنام،وذلك "في الفترة من 1 إلى 13 فبراير الجاري"،فيما  تتواصل أعمال الحملة بحسب الجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى ومراكز المحافظة. 
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 وكان محافظ بني سويف قد أصدر تعليماته لرؤساء الوحدات المحلية على مستوى المدن والمراكز  بالتواصل المباشر،وتوفير التسهيلات المطلوبة، لتحقيق كامل المستهدف من الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الجلد العقدي وجدري الضأن،التي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وشدد على ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لانجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية. 
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