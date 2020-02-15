اخبار التوك شو.. الري: إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف .. الصين: يمكن السيطرة على فيروس كورونا.. السندات المصرية الأفضل عالميا

السندات المصرية الأفضل عالميا.. الأمم المتحدة: التطور الاقتصادي يشهد به العالم.. فيديو
عرضت فضائية اكسترا نيوز تقريرا عن الإرشادات الدولية، التي تلقاها الاقتصاد المصري من دول العالم، وجاء في التقرير، إن الاقتصاد المصري والسندات المصرية يعدان الأفضل عالميا، كما أن بنك" دويتشة" توقع ارتفاع معدلات النمو فى مصر خلال عام 2020 تزامنا مع تراجع معدلات التضخم.
عرضت فضائية إكسترا نيوز تفاصيل أعلنتها الحكومة الصينية خاصة بنسب شفاء المصابين من فيروس كورونا.
قال محمد العمامي، المحلل السياسي، إن غلق مركز المهاجرين الليبيين أمر طبيعي نتيجة لما يحدث في ليبيا من صراعات خاصة طرابلس فى الوقت الحالى، حيث إن العاصمة أصبحت الآن مركزًا لتخزين الأسلحة وقاعدة عسكرية لتدريب الإرهاب والميليشيات الإرهابية.
قالت الإعلامية الصينية فيحاء وانغ، إن هناك حالة من الهلع تسيطر على الوضع في الصين بشكل عام بسبب فيروس الكورونا.
قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن تطوير نفق مشاة الجيزة جاء بهدف التسهيل على المواطنين مطالبا إياهم بالالتزام بالسير والتزام السلامة المهنية، والبعد عن تعريض حياتهم بالخطر.
قال محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري إن اجتماعات سد النهضة خلال الأشهر الثلاثة الماضية كانت شاقة جدا ولكننا نجحنا في الوصول لصيغة تحقق مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.