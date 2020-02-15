اخبار التوك شو.. الري: إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف .. الصين: يمكن السيطرة على فيروس كورونا.. السندات المصرية الأفضل عالميا

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، نرصد لكم أبرزها فيما يلي:







السندات المصرية الأفضل عالميا.. الأمم المتحدة: التطور الاقتصادي يشهد به العالم.. فيديو





عرضت فضائية اكسترا نيوز تقريرا عن الإرشادات الدولية، التي تلقاها الاقتصاد المصري من دول العالم، وجاء في التقرير، إن الاقتصاد المصري والسندات المصرية يعدان الأفضل عالميا، كما أن بنك" دويتشة" توقع ارتفاع معدلات النمو فى مصر خلال عام 2020 تزامنا مع تراجع معدلات التضخم.













عرضت فضائية إكسترا نيوز تفاصيل أعلنتها الحكومة الصينية خاصة بنسب شفاء المصابين من فيروس كورونا.









عرضت فضائية اكسترا نيوز تفاصيل تقرير ألمانى كشف عن توقعاته لتراجع الليرة التركية.







قال محمد العمامي، المحلل السياسي، إن غلق مركز المهاجرين الليبيين أمر طبيعي نتيجة لما يحدث في ليبيا من صراعات خاصة طرابلس فى الوقت الحالى، حيث إن العاصمة أصبحت الآن مركزًا لتخزين الأسلحة وقاعدة عسكرية لتدريب الإرهاب والميليشيات الإرهابية.









أعلن الجيش السوري، تقدم قواته نحو مدينة إدلب بريف حلب، وقد أفادت بذلك فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل لها.







قالت الإعلامية الصينية فيحاء وانغ، إن هناك حالة من الهلع تسيطر على الوضع في الصين بشكل عام بسبب فيروس الكورونا.







قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن تطوير نفق مشاة الجيزة جاء بهدف التسهيل على المواطنين مطالبا إياهم بالالتزام بالسير والتزام السلامة المهنية، والبعد عن تعريض حياتهم بالخطر.











