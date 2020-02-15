AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

اخبار التوك شو.. الري: إجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف .. الصين: يمكن السيطرة على فيروس كورونا.. السندات المصرية الأفضل عالميا

السبت 15/فبراير/2020 - 04:49 م
صدى البلد
Advertisements
ياسمين سامي
تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، نرصد لكم أبرزها فيما يلي:


السندات المصرية الأفضل عالميا.. الأمم المتحدة: التطور الاقتصادي يشهد به العالم.. فيديو

عرضت فضائية اكسترا نيوز تقريرا عن الإرشادات الدولية، التي تلقاها الاقتصاد المصري من دول العالم، وجاء في التقرير، إن الاقتصاد المصري والسندات المصرية يعدان الأفضل عالميا، كما أن بنك" دويتشة" توقع ارتفاع معدلات النمو فى مصر خلال عام 2020 تزامنا مع تراجع معدلات التضخم.



عرضت فضائية إكسترا نيوز تفاصيل أعلنتها الحكومة الصينية خاصة بنسب شفاء المصابين من فيروس كورونا.


عرضت فضائية اكسترا نيوز  تفاصيل تقرير ألمانى كشف عن توقعاته لتراجع الليرة التركية.


قال محمد العمامي، المحلل السياسي، إن غلق مركز المهاجرين الليبيين أمر طبيعي نتيجة لما يحدث في ليبيا من صراعات خاصة طرابلس فى الوقت الحالى، حيث إن العاصمة أصبحت الآن مركزًا لتخزين الأسلحة وقاعدة عسكرية لتدريب الإرهاب والميليشيات الإرهابية.


أعلن الجيش السوري، تقدم قواته نحو مدينة إدلب بريف حلب، وقد أفادت بذلك فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل لها.


قالت الإعلامية الصينية فيحاء وانغ، إن هناك حالة من الهلع تسيطر على الوضع في الصين بشكل عام بسبب فيروس الكورونا.


قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن تطوير نفق مشاة الجيزة جاء بهدف التسهيل على المواطنين مطالبا إياهم بالالتزام بالسير والتزام السلامة المهنية، والبعد عن تعريض حياتهم بالخطر. 



قال محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري إن اجتماعات سد النهضة خلال الأشهر الثلاثة الماضية كانت شاقة جدا ولكننا نجحنا في الوصول لصيغة تحقق مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس بلدية ووهان الصينية يتوقع إصابة ألف شخص إضافي بفيروس كورونا

أخبار التوك شو.. إيطاليا تحتجز سفينة تقل 6 آلاف سائح .. راكبة تهدد بتفجير نفسها على طائرة .. وارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة

بناء مستشفيين لعلاج مصابي كورونا بالصين.. فيديو

استمرار أعمال بناء المستشفى المتخصص لعلاج فيروس كورونا بمدينة ووهان الصينية .. فيديو

عدوان تركي جديد على بلدة النيرب في ريف إدلب

عاجل.. أمريكا تقتل مدنيا فى مواجهات مع الأهالى بريف القامشلى بسوريا

ترشيحاتنا

لـ خلافات بينهما.. زوج يسلخ جلد زوجته قبل قتلها والتمثيل بها

شقيق وزير المالية الأسبق.. أبشر يا تيمور.. بطرس غالي قبل وبعد السجن 30 سنة

بشرى سارة لعشاق القهوة.. تناول فنجانين في اليوم يمنحك فوائد مذهلة

اخبار الرياضة.. صن داونز يتلقى خبرا سعيدا.. موقف الأهلي من ضم حارس بيراميدز.. رسالة ميدو إلى الجماهير

قرار عاجل من النيابة بخصوص السائح المتهم بالتحرش بأمين شرطة في الغردقة

ضحية الفلانتين.. قرار عاجل من النيابة بخصوص قاتل ابنته في شبرا الخيمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللجنة الطبية باتحاد الكرة تجتمع بحضور الجنايني وشوقى غريب.. صور

ميزة جديدة من تويتر لحجب الصور الفاضحة في الإنبوكس تلقائيا

بعد تخفيضها 25 ألف جنيه.. أسعار فيات fiat اليوم في مصر.. صور