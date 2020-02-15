AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب: إعادة تنشيط القلاع الصناعية المتوقفة إضافة كبيرة للاقتصاد المصري

السبت 15/فبراير/2020 - 05:09 م
النائب خالد مشهور
النائب خالد مشهور
Advertisements
معتز الخصوصى
أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أنه بالرغم من الاهتمام الكبير من قبل القيادة السياسية بتطوير الصناعة وإعادة القلاع الصناعية المصرية لسابق عهدها، إلا أنها ما زالت تعاني من بعض المعوقات التي تهدد قلاع الصناعة المصرية المتوقفة والتي ستكون إعادة تنشيطها مرة أخرى إضافة كبيرة للاقتصاد المصري.

وأوضح مشهور فى بيان صحفى له أن هناك قلاعا صناعية رغم مرور سنوات طويلة على إنشائها إلا أن المرافق لم يتم استكمالها، وبالتالى لم تكتمل شبكة الصرف الصحى بالإضافة إلى الطرق غير المُمهدة، وأن المدن الصناعية بمحافظات الصعيد تعانى من صعوبات ومعوقات كبيرة، منها عدم استكمال البنية التحتية، وعدم توصيل الغاز الطبيعى للمصانع، مضيفًا أن السبب في المشكلات في تسليم الأراضى الصناعية كاملة الترفيق، يرجع إلى غياب التنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة الصرف الصحى ووزارة الكهرباء والمحليات والكثير من الجهات والهيئات المُختلفة والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأشار إلى ان قطاع الصناعى يعانى من حزمة معوقات لا تقتصر فقط على التمويل، فمنها المتعلق بعدم توافر العمالة المدربة، والتكنولوجيا، مرورا بأنظمة الحوكمة، مؤكدًا وجود مشكلات فيما يتعلق بتخصيص الأراضى الصناعية، والتوزيع غير العادل للأراضى الصناعية بالمناطق الصناعية واحتكارها من جانب بعض الوسطاء والسماسرة.

وأضاف أن الضمانات التى تطلبها البنوك من المستثمرين الصناعيين كبيرة جدًا، وكثير من الصناع غير قادر على توفير تلك الضمانات بسبب المشكلات المتعددة التى تواجههم بصورة يومية، فى ظل تراجع الخدمات المقدمة من الهيئات المسؤولة عن تنمية الاستثمار الصناعى بمصر وعلى رأسها التنمية الصناعية ومعظم الأجهزة الأخرى المعنية بالقطاع الصناعى بمصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التمويل مقابل النتائج.. آلية جديدة لدعم المناطق الصناعية بالصعيد

بني سويف تستحوذ على المشروعات القومية.. محطة كهرباء الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط.. ومحور عدلي منصور ومصانع الأسمنت ومنطقة للزراعات المحمية الأبرز

طرح 1705 قطع أرض صناعية كاملة المرافق بفرص جاهزة في 12 محافظة

التنمية الصناعية: مصر تمتلك خريطة صناعية إلكترونية

رئيس التنمية الصناعية يبحث تحديات الاستثمار مع نقابة المستثمرين الصناعيين

خلال لقائه نواب دمياط.. مدبولي: تخصيص 10 ملايين جنيه لإنشاء مدخل كفر البطيخ وتغطية الترع

ترشيحاتنا

سقوط طائرة سعودية من طراز تورنيدو فى اليمن.. تفاصيل

مرتضى منصور أبرزهم.. 10 نواب يهربون من مقصلة رفع الحصانة في البرلمان

أخبار الفن.. نانسي عجرم مهددة بـ القتل.. رسالة غامضة من منة عرفة لـ علي غزلان

تثبيتها سيد الموقف.. البنك المركزي يحسم مستقبل أسعار الفائدة خلال أيام

في دوري أبطال إفريقيا.. الأمن يحسم غدا ملعب ذهاب الزمالك والترجي

كورونا يضرب فيسبوك في مقتل.. ويتسبب في أضرار كبرى لصناعة التكنولوجيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللجنة الطبية باتحاد الكرة تجتمع بحضور الجنايني وشوقى غريب.. صور

ميزة جديدة من تويتر لحجب الصور الفاضحة في الإنبوكس تلقائيا

بعد تخفيضها 25 ألف جنيه.. أسعار فيات fiat اليوم في مصر.. صور