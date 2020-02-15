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محافظات

شاهد..محافظ بنى سويف يطلق بطولة الجمهورية لمحافظات شمال الصعيد فى الكاراتيه

السبت 15/فبراير/2020 - 05:13 م
محافظ بنى سويف يطلق
محافظ بنى سويف يطلق بطولة الجمهورية
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محمد عبد الحليم
أطلق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف "اليوم السبت" إشارة بدء بطولة الجمهورية في لعبة الكاراتيه لمحافظات شمال الصعيد، والتي ينظمها الاتحاد المصرى للكاراتيه"منطقة بني سويف"بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.

وذلك بالصالة المغطاة، وذلك بحضور أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة، والكابتن أيمن أبو القاسم رئيس منطقة بني سويف للكاراتيه، ورؤساء مناطق الكاراتيه بالمحافظات المشاركة في البطولة . 

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وفي كلمته في افتتاح البطولة،أعرب محافظ بني سويف عن ترحيبه باللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية المشاركين في البطولة التي تستضيفها بني سويف ،متمنيًا لهم التوفيق والتميز في إطار من الروح الرياضية والمنافسة الشريفة،وموجها مسؤولي قطاع الشباب والرياضة بتقديم كافة التيسيرات اللازمة لإنجاح البطولة.

من جهته،صرح أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة،أن البطولة يشارك فيها 120 لاعب ولاعبة من 5 محافظات (بني سويف،المنيا ،الفيوم ،أسيوط،،والوادي الجديد) في مراحل سنية تحت (17، و 18) سنة،حيث تقام فعاليات البطولة بالصالة المغطاة  بالاستاد الرياضي بمدينة بني سويف.

 ويقوم بالتحكيم فيها 12 حكما من الحكام (محليين ودوليين) المعتمدين من الاتحاد المصرى. 
شاهد..محافظ بنى سويف يطلق بطولة الجمهورية لمحافظات شمال الصعيد فى الكاراتيه
شاهد..محافظ بنى سويف يطلق بطولة الجمهورية لمحافظات شمال الصعيد فى الكاراتيه
شاهد..محافظ بنى سويف يطلق بطولة الجمهورية لمحافظات شمال الصعيد فى الكاراتيه
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