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ضبط 321 مخالفًا للذوق العام بمنطقة حائل فى السعودية

السبت 15/فبراير/2020 - 04:31 م
ضبط 321 مخالفاً للذوق
ضبط 321 مخالفاً للذوق العام بمنطقة حائل
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محمود نوفل
كشفت منطقة حائل بالمملكة العربية السعودية ، عن  ضبط 321 مخالفًا للذوق العام، وذلك ضمن متابعة الجهات الأمنية لتنفيذ اللائحة في مناطق المملكة المختلفة.

وبيًن المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، في بيان له، أنه جرى خلال الفترة من 30 أكتوبر 2019 إلى 4 فبراير 2020، ضبط 321 مخالفًا للذوق العام.

كما أوضح أن المخالفات شملت ارتداء اللباس غير اللائق في الأماكن العامة، ووضع عبارات أو صور على وسائل النقل فيها إثارة عنصرية أو ترويج لتعاطي الممنوعات.

ونوره متحدث شرطة حائل، الي أن المخالفات تضمنت كذلك البصق وإلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها، وإشغال مقاعد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أنه تم إيقاع العقوبات المقررة بحق المخالفين.
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