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تعليم

مدير تعليم الإسماعيلية: نستهدف ١٩٦٢١٧ تلميذا فى مبادرة علاج الأنيميا والتقزم والسمنة

السبت 15/فبراير/2020 - 06:16 م
تعليم الاسماعيلية
تعليم الاسماعيلية
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انجي هيبة
بدأت حملة علاج الأنيميا والتقزم والسمنة بتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، من أجل صحة أفضل لطلاب المدارس. 

وقال الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزاره التربية والتعليم بالإسماعيلية: إن هناك تنسيقا تاما مع هيئة التأمين الصحي حيث تم عقد لقاء مع الدكتور هشام محمد مدير عام التأمين الصحي للتنسيق بشأن الحملة التي تتم بإشراف عادل عبد التواب وكيل المديرية وإسماعيل محسن مدير عام التعليم العام. 

وتابع المستهدف للحملة ١٩٦٢١٧ تلميذا فى ٤٦١ مدرسه مقسمه بين حضر وريف علي ان اجمالي طلاب الحضر ١١٠٨٠٥ طالب بمدارس الحضر وتقوم بعمليه المسح هيئة التأمين الصحي بعدد ٣١ فريق مسح طبي. وبدأت الحمله ١٠ / ٢ حتي أوائل شهر مارس، علي ان يبدأ المسح بمدارس الريف بإجمالي ٨٥٤١٢ طالبا وطالبة. وتقوم بعملية المسح مديريه الصحه حتي نهايه شهر مارس واختتم تم تجهيز غرفه بكل مدرسه مزودة بمكاتب وجهاز كمبيوتر متصل بالانترنت لتيسير عمل الفرق الطبية 

وقال إنه تم تكليف سماح أحمد محمد منسق عام بالمديرية ومنسق بكل إدارة على مستوى الثماني إدارات التعليمية إلى جانب منسق بكل مدرسه مع العلم مؤكدا أن فحص مبادرة الأنيميا والتقزم والسمنة لا يحتاج إلى موافقات أو إقرارات من ولي الأمر لأنه ضمن إجراءات الصحة المدرسية كل عام ومن لا يرغب في إجراء الفحص يتقدم بطلب لاداره المدرسه قبل وصول فريق المسح للمدرسه بوقت كافي مشيرا الي انه تم مسح ٣٤٨٣ طالب باليوم الاول للحمله
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