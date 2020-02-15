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فن

أخبار الفن.. نانسي عجرم مهددة بـ القتل.. رسالة غامضة من منة عرفة لـ علي غزلان

السبت 15/فبراير/2020 - 04:47 م
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

كشفت المحامية رهاب بيطار، وكيل أسرة محمد حسن الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، عبر حسابها الشخصي على تويتر، عن إجراءين قانونيين أتخذتهما في مجريات القضية، قد يغيران سير الأحداث مرة أخرى. 

نشرت الممثلة منى فاروق، مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيه تمسك «دبدوب» أبيض اللون وعليه قلب أحمر، تلقته هدية بمناسبة عيد الحب الذي حل أمس، الجمعة 14 فبراير. 

نشرت الفنانة منة عرفة من خلال خاصية story عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" مقطع فيديو أثارت به الجدل من جديد حول علاقتها باليوتيوبر علي غزلان.

تداول عدد من نشطاء السوشيال ميديا، مقطع فيديو لشخص سوري يُدعى وسيم زكور، يهاجم فيه الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وزوجها فادي الهاشم، بعد واقعة مقتل الشاب محمد حسن الموسى، الشهير بـ "قتيل الفيلا". 

أحيا كل من الفنان حسن شاكوش، وعمر كمال، حفلا غنائيا مساء أمس، الجمعة، في استاد القاهرة احتفالًا بعيد الحب، وقام الثنائي بغناء المهرجان الشهير "بنت الجيران" وسط حضور عدد جماهيري ضخم.

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