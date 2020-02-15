خبير زراعى يكشف أسباب أزمة تصدير الفراولة

أكد المهندس عادل العوضى الخبير الزراعى ، أن أزمة تصدير محصول الفراولة هذا العام مفتعلة من التجار، الذين يحاولون تثبيت أسعار متجاهلين نظام العرض والطلب وتسعيرة المنتج المصرى فى الأسواق العالمية.





وقال العوضى للإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، إن سبب الأزمة يرجع لغياب الثقة بين المزارع وشركات التصدير، حيث يحدد المصدر سعر كرتونة الفراولة بحسب درجة الأقبال عليها من المستوردين بأسواق أوروبا والعالم، وهو ما يرفضه المزارع المصرى.





وأوضح الخبير الزراعى، أن المزارع يبيع كرتونة الفراولة للمصدر فى أول الموسم بـ 150 جنيهًا سعة 2.5 كيلو، ويرفض بيعها فى آخر الموسم بسعر 40 جنيهًا للكرتونة وهو سعر السوق العالمى.





وأضاف العوضى أن المصدر يتحمل فروق الأعباء التصديرية والتى تزيد عن 20 جنيهًا لكل كرتونة ، سواء كان السعر 150 جنيهًا للكرتونة أو 40 جنيهًا ، هو ما يرفض المزارع الاقتناع به مما أدى لزيادة المعروض فى الأسواق وثبات أسعارها .