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محافظات

محافظ كفر الشيخ ونائبه يناقشان شكاوى المواطنين خلال اللقاء الجماهيري

السبت 15/فبراير/2020 - 05:12 م
محافظ كفر الشيخ ونائبه
محافظ كفر الشيخ ونائبه يناقشان شكاوى المواطنين
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محمود زيدان
ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، 38 شكوى وطلبًا للمواطنين في اللقاء الذى عقد بديوان عام المحافظة، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لشكاوى المواطنين، في اطار استراتيجية المحافظة للتواصل والتفاعل مع المواطنين، تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ورؤساء المراكز والمدن، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية والقيادات التنفيذية.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بصرف معاش تكافل وكرامة لأحد المواطنين نظرًا لظروفه الصحية، مكلفًا بالفحص الاجتماعي لتوفير معاش شهري، فضلا عن توجيه عدد من مشاكل المواطنين إلى جهات الاختصاص ووكلاء الوزارات ورؤساء المدن المختصين لحلها والإفادة بما تم.

وشدد محافظ كفر الشيخ تكليفاته لرؤساء الأجهزة المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفوري لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم، مؤكدًا أنه يتابع حل مشاكل المواطنين شخصيًا، بخاصة شكاوي وطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة حيث يولي لها اهتمامًا كبيرًا.

 وأكد محافظ كفر الشيخ على حُسن معاملة ذوي الاحتياجات الخاصة وحل مشاكلهم، لافتًا إلى تخصيص يوم الاثنين لشكاوي التعليم، والثلاثاء لشكاوي الصحة، والأربعاء لشكاوي الوحدات المحلية، والخميس لذوى الاحتياجات الخاصة، والشكاوي المتنوعة من كل أسبوع.

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