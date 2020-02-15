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رياضة

أهلي 2000 يفوز على اتحاد الشرطة 7 – 1 في بطولة منطقة القاهرة

السبت 15/فبراير/2020 - 04:54 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٠ فوزًا كبيرًا على ضيفه اتحاد الشرطة، بسبعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة ١٣ من بطولة منطقة القاهرة.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد أشرف.
الدفاع: حسون محمد – محمد حسام “ميدو” – كريم محمد – سيد محمد.
الوسط: محمد علاء – إسماعيل الليثي – محمد هاني “بكار” – وليد عطية – كرم النقيب.
الهجوم: محمد مصطفى “أوكا”.


وشارك في الشوط الثاني علاء الشربيني العائد من الإصابة بدلًا من ميدو حسام، والعربي جمال بدلًا من وليد عطية، ومصطفى حسين “أفريقي” بدلًا من بكار.


تقدم الشرطة أولا في الدقيقة العاشرة، وبعد ٥ دقائق تعادل الأهلي، قبل أن يكمل السباعية التي حملت توقيع كرم النقيب (٣ أهداف)، وإسماعيل الليثي ومحمد مصطفى “أوكا” والعربي جمال، في الدقائق ١٥ و ٢٠ و ٥٢ و ٥٧ و 59 و 65و 83.


بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 39 نقطة، جمعها من الفوز في 13 مباراة بالعلامة الكاملة، مسجلًا ٦٥ هدفًا، مقابل ٥ أهداف في مرماه، ليظل متصدرًا للترتيب.


ويضم الجهاز الفني لفريق 2000 بالأهلي مدحت طه إسماعيل مديرًا فنيًا، وإسحق أول مدربًا عامًا، وخالد حسن مدربًا لحراس المرمى، وصابر سينادة إداري الفريق، ومحمد فتحي درويش طبيب الفريق، وأحمد عبد الخالق أخصائي التدليك.

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