بعد أن تقطعت بهن السبل.. سعودية تستضيف 17 بنغالية في بيتها لمدة 8 أيام

استضافت المواطنة السعودية بدرية هزازي، ١٧ عاملة من الجنسية البنغالية ممن يعملن معها في الشركة وذلك بعد وقوع حادث مروري لهم عند وصولهم من مدينة الرياض للعمل بمحافظة خميس مشيط حيث قامت برعايتهم في منزلها لمدة ٨ أيام.





بدرية هزازي مواطنة سعودية من ذوي الاحتياجات الخاصة تبلغ من العمر ٣٩ سنة لم تتزوج وليس لديها أولاد ووالدها متوفى تعيش مع والدتها السبعينية وليس لديها عائل وتعمل بإحدى شركات النظافة بمستشفى خميس مشيط العام براتب ٢٧٠٠ ريال فقط .



وعلي الرغم من ظروفها القاسية وقلة حيلتها إلا انها لم تتأخر في رسم قمة الإنسانية والرحمة والعطف التي يمتاز بها الشعب السعودي في الوقوف مع المقيمين عند الشدائد لأننا في وطن الإسلام والخير ومهبط الوحي .





وتعود تفاصيل القصة حينما اتصلت إحدى العاملات بها لطلب مساعدتها وما كان من بدرية إلا الحضور للمستشفى لزيارتهم وعندما رأتهم وللمرة الأولى وتأثرت من الحالة التي كانوا عليها و التي احزنتها قامت بالتواصل مع إدارة الشركة وطلبت منهم استضافت العاملات لديها بمنزلها الصغير والمتواضع لرعايتهم بعد الحادث طلبًا للأجر والثواب من الله وتمت موافقة الشركة على طلبها.





في البداية استضافت ١٣ عاملة كانت حالاتهم مستقرة وبعد خروج باقي العاملات من التنويم بالمستشفى وعددهم ٤ عاملات قامت باخذهم ورعايتهم الى ان غادر جميع العاملات منزلها وهم بصحة وعافية تكسوا اعينهم الدموع لدى مغادرتهم لما رأوه من حسن المعاملة والإهتمام بهم .