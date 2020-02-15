روسيا: علاقتنا بتركيا جيدة لكن لا نتوافق معها في كل شيء

قل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف: "لا بد من تعزيز التعاون بين روسيا وأوروبا في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية".





وأضاف في كلمة خلال مشاركته بمؤتمر ميونيح للأمن "علاقتنا مع تركيا جيدة جدا وذلك لا يعني أننا يجب أن نتفق حول كل شيء"





وتابع لافروف "ساعدنا الأمم المتحدة على إطلاق المسار السياسي في سوريا عبر اللجنة الدستورية".





وأوضح الوزير الروسي أن الانتصار على الإرهابيين في إدلب أمر حتمي، وأردف "نأمل أن يكون لتركيا تأثير على المجموعات المسلحة بسوريا".



