AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بـ الشراشيب اللافتة.. سيرين عبد النور تصدم متابعيها بإطلالة جريئة

السبت 15/فبراير/2020 - 06:17 م
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
Advertisements
نهى هجرس
شاركت الفنانة سيرين عبد النور، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"


وأطلت بها سيرين عبد النور، بفستان قصيرأنيق ولافت باللون النبيتى، وينتهى بتفصيلة الشراشيب الأنيقة التى تيرز جمال إطلالتها، وانتعلت حذاء مكشوفا بكعب عال باللون النبيتى الذى يتناسب مع إطلالتها.


ومن الناحية الجمالية أعتمدت سيرين عبد النور، فى الماكياج على اللون النبيتى الغامق كأيشادو للعيون مع أحمر للشفاه الذى يبرز جمال أنوثتها.


وتركت سيرين، شعرها البنى الطويل منسدلًا بين كتفيها على طريقة الويفى البسيط الذى يتناسب مع إطلالتها.


ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات واكتفت بقرط مميز باللون الفضى لإكمال إطلالتها الساحرة.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ الفضي اللامع.. سمر يسرى تتألق بـ فستان قصير يبرز أنوثتها.. شاهد

نرمين الفقى تتألق بفستان قصير يبرز جمال أنوثتها

بـ فستان أحمر منفوش.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بـ الستان الفوشيا.. ريا أبي راشد بفستان مبهر يبرز رشاقتها.. شاهد

ترشيحاتنا

VAR تحرم خيتافي من التقدم على برشلونة بالهدف الأول..شاهد

كأس مصر | أسوان يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف فى الشوط الاول

الداخلية تكشف تفاصيل سرقة أموال مؤسسة خيرية في القاهرة

مواعيد مباريات اليوم السبت 15 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة

الفيفا يحسم مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو

شقيق وزير المالية الأسبق.. أبشر يا تيمور.. بطرس غالي قبل وبعد السجن 30 سنة

AdvertisementS

بعد 3 أشهر.. قرار عاجل من النيابة العامة في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

شقيق وزير المالية الأسبق.. 5 معلومات عن الفنان بطرس غالي بعد سجنه 30 عاما

شاهد.. أستاذ جامعي فى جامعة المنصورة يخلع ملابسه أمام الطلبة المستجدين.. اعرف السبب

في ذكرى رحيل فاتن فريد.. قصة مقتلها الشهيرة التي هزت مصر

مفاجأة من أبو ظبي لجماهير القطبين.. من هو معلق مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

اضرب يا بدري.. كيف استقبل جمهور الأهلي رسالة عبدالله جمعة؟

ضحية الفلانتين.. قرار عاجل من النيابة بخصوص قاتل ابنته في شبرا الخيمة

صن داونز يتلقى خبرا سعيدا قبل مواجهة الأهلي فى دوري أبطال إفريقيا

أمه اتجوزت في السر.. سائق يصاب بالجنون ويطلق الرصاص عشوائيا بـ شبرا

تطورات مثيرة فى قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. المحامية رهاب البيطار تقلب الموازين

رغم إصابة مورينا.. 5 لاعبين يهددون النادي الأهلي في مباراة صن داونز

فتيات شبكة تزويج القاصرات بالجيزة: محام ومحفظ قرآن تعديا علينا جنسيا قبل بيعنا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللجنة الطبية باتحاد الكرة تجتمع بحضور الجنايني وشوقى غريب.. صور

ميزة جديدة من تويتر لحجب الصور الفاضحة في الإنبوكس تلقائيا

بعد تخفيضها 25 ألف جنيه.. أسعار فيات fiat اليوم في مصر.. صور