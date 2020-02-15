بـ الشراشيب اللافتة.. سيرين عبد النور تصدم متابعيها بإطلالة جريئة

شاركت الفنانة سيرين عبد النور، مجموعة من الصور الجديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"
وأطلت بها سيرين عبد النور، بفستان قصيرأنيق ولافت باللون النبيتى، وينتهى بتفصيلة الشراشيب الأنيقة التى تيرز جمال إطلالتها، وانتعلت حذاء مكشوفا بكعب عال باللون النبيتى الذى يتناسب مع إطلالتها.
ومن الناحية الجمالية أعتمدت سيرين عبد النور، فى الماكياج على اللون النبيتى الغامق كأيشادو للعيون مع أحمر للشفاه الذى يبرز جمال أنوثتها.
وتركت سيرين، شعرها البنى الطويل منسدلًا بين كتفيها على طريقة الويفى البسيط الذى يتناسب مع إطلالتها.
ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات واكتفت بقرط مميز باللون الفضى لإكمال إطلالتها الساحرة.