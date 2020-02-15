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أخبار البلد

جرائم تميم وأردوغان.. فيديو يفضح دعم تركيا وقطر للإرهاب فى اليمن

السبت 15/فبراير/2020 - 06:29 م
صدى البلد
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أماني نوار
كشف تقرير مصور أعدته مؤسسة "ماعت "، مخططات قطر وتركيا في المنطقة بالاعتماد على عدد من العناصر الإخوانية في الكثير من الدول التي تشهد صراعات واضطرابات، وضمن هذه الشخصيات الإخواني الإرهابي عادل الحسني، الذي يعد من العناصر المشبوهة والذي تموله قطر وتحتضنه تركيا لتشويه التحالف في اليمن.

وأضاف التقرير، أن عادل الحسني إحدى الخلايا النائمة لتنظيم القاعدة الإرهابي في محافظة أبين اليمنية، الذي انتقل مؤخرا إلى أحضان قناة الجزيرة القطرية، الراعي الرسمي للإرهاب في المنطقة، استأجرته لأنه معروف بولائه التام لتنظيم "الحمدين" في قطر وتركيا وله تاريخه طويل في دعم التنظيمات الإرهابية في اليمن، كما كشف بالوثائق والأدلة عن الشخصيات الإرهابية التي تدعمها قطر وتركيا من أجل تنفيذ مخططاتهما الإرهابية في المنطقة، والسيطرة على موارد هذه الدول منها سوريا واليمن وليبيا.

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