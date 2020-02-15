ضمن الموجة الـ 15.. محافظ بني سويف: إزالة 518 حالة تعد على أراضي الدولة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام سير العمل في الموجة الـ 15 من حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة، "والتي بدأت 2 فبراير الحالي وتستمر على مدار شهر كامل"، وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة،في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى باستكمال الجهود نحو استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة.

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وصرح المحافظ ، بأنه تم" اليوم السبت"إزالة 60 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بقريتى (طما فيوم،عزبة خوشيد) مركز اهناسيا، وذلك بواقع 7 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة ،و53 حالات تعد بزراعات غير جادة على أرض أملاك دولة ، ليصل بذلك إجمالى عدد الحالات التي تمت إزالتها "حتى اليوم" إلى 518 حالة، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية؛لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.

كما أكد المحافظ أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة.