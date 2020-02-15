AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الجهاز الفني للمنتخب يتابع مباراة الاتحاد وأسوان في الكأس

السبت 15/فبراير/2020 - 06:02 م
صدى البلد
Advertisements
عمرو ابوبكر

تواجد  الكابتن  حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني في مقصورة استاد المقاولون العرب، لمتابعة مباراة الاتحاد السكندري وأسوان، في دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر.


وتابع المباراة مع المدير الفني أعضاء الجهاز الفني طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، لمراقبة لاعبي  الفريقين.


يأتي ذلك في إطار الخطة الموضوعه من قبل الجهاز الفني للمنتخب، لرصد ومتابعة كافة لاعبي الدوري المصري، لاختيار  العناصر المميزة وضمها إلى المعسكر المقبل للمنتخب.


وشهدت مباريات الكأس اليوم مفاجاة كبرى بعد فوز أبو قير للأسمدة على حرس الحدود بهدفين نظيفين يتأهل الى الدور التالى ويودع الحرس الكأس .


سجل هدف أبو قير الأول أحمد العش من ركلة جزاء فى الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، بينما أضاف هاني السعيد الهدف الثاني في الدقيقة 83 من زمن المباراة التى جمعتهم على استاد الإسكندرية.


ويواصل أبو قير للأسمدة مغامرته في بطولة كأس مصر بتأهله لدور الـ8 على حساب حرس الحدود.


وينتظر فريق أبو قير للأسمدة الفائز من مباراة الأهلي والترسانة في دور ثمن النهائي من بطولة كأس مصر، في الدور ربع النهائي بالبطولة.


وتأهل حرس الحدود لهذا الدور عقب الفوز على بتروجت بهدف دون رد سجله مصطفى على فى دور الـ 32 للبطولة، بينما فجر أبو قير للأسمدة أولى مفاجآت كأس مصر هذا الموسم حينما أطاح بالإنتاج الحربى بنتيجة 4/2 فى ركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلى والإضافى للمباراة بتعادل الفريقين 1/1.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كأس مصر| التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين حرس الحدود وبتروجت

كأس مصر.. الاتحاد وحرس الحدود يتأهلان لدور الـ 16 على حساب النصر وبتروجيت

الأهلي يفوز على حرس الحدود 1-0 بصاروخية السولية.. فيديو

الزمالك يسجل الهدف الأول فى مرمى حرس الحدود بقدم محمود علاء

جهاز المنتخب الوطني يحضر مباراة الزمالك وحرس الحدود بالدوري .. صور

الزمالك ينهي الشوط الأول متقدما بهدفين دون رد أمام حرس الحدود

ترشيحاتنا

فى ذكرى رحيل زكى رستم.. صدمة عاطفية منعته من الزواج .. والسبب في وفاة والدته

أحمد حسن يفتح النار على منظمي حفل عيد الحب باستاد القاهرة

الخطيب يظهر في مران الأهلي لتحفيز اللاعبين للفوز على الزمالك

فرجاني ساسي يضحى بفرحة التتويج من أجل عشقه القديم.. فيديو

اخبار الرياضة.. صن داونز يتلقى خبرا سعيدا.. موقف الأهلي من ضم حارس بيراميدز.. رسالة ميدو إلى الجماهير

مفاجأة من أبو ظبي لجماهير القطبين.. من هو معلق مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللجنة الطبية باتحاد الكرة تجتمع بحضور الجنايني وشوقى غريب.. صور

ميزة جديدة من تويتر لحجب الصور الفاضحة في الإنبوكس تلقائيا

بعد تخفيضها 25 ألف جنيه.. أسعار فيات fiat اليوم في مصر.. صور