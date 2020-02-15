الجهاز الفني للمنتخب يتابع مباراة الاتحاد وأسوان في الكأس

تواجد الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني في مقصورة استاد المقاولون العرب، لمتابعة مباراة الاتحاد السكندري وأسوان، في دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر.





وتابع المباراة مع المدير الفني أعضاء الجهاز الفني طارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى، لمراقبة لاعبي الفريقين.





يأتي ذلك في إطار الخطة الموضوعه من قبل الجهاز الفني للمنتخب، لرصد ومتابعة كافة لاعبي الدوري المصري، لاختيار العناصر المميزة وضمها إلى المعسكر المقبل للمنتخب.‎





وشهدت مباريات الكأس اليوم مفاجاة كبرى بعد فوز أبو قير للأسمدة على حرس الحدود بهدفين نظيفين يتأهل الى الدور التالى ويودع الحرس الكأس .





سجل هدف أبو قير الأول أحمد العش من ركلة جزاء فى الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، بينما أضاف هاني السعيد الهدف الثاني في الدقيقة 83 من زمن المباراة التى جمعتهم على استاد الإسكندرية.





ويواصل أبو قير للأسمدة مغامرته في بطولة كأس مصر بتأهله لدور الـ8 على حساب حرس الحدود.





وينتظر فريق أبو قير للأسمدة الفائز من مباراة الأهلي والترسانة في دور ثمن النهائي من بطولة كأس مصر، في الدور ربع النهائي بالبطولة.





وتأهل حرس الحدود لهذا الدور عقب الفوز على بتروجت بهدف دون رد سجله مصطفى على فى دور الـ 32 للبطولة، بينما فجر أبو قير للأسمدة أولى مفاجآت كأس مصر هذا الموسم حينما أطاح بالإنتاج الحربى بنتيجة 4/2 فى ركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلى والإضافى للمباراة بتعادل الفريقين 1/1.