تطورات خطيرة تقلب الموازين في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. العودة إلى نقطة الصفر.. وتشكيل لجنة من الأطباء لتشريح جثمان الشاب السوري مجددا

- رسالة تحذيرية من محامية أسرة القتيل.. هجوم جديد على نانسي عجرم

- صلة قرابة تشكك في التحقيقات الأولى بقضية مقتل محمد الموسى









شغلت قضية قتيل فيلا نانسي عجرم، حيزا كبيرا من الاهتمام والتحقيقات المستمرة، كما اثارت جدلا واسعا حول الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم.









ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، تطورات قضية الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، خلال الفترة الأخيرة:













واجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، حملة كبيرة بعد يوم واحد من طرح برومو كلبيها الجديد "قلبي يا قلبي"، الذي تم طرحه عبر قناتها على يوتيوب، أمس الأربعاء.





وواجهت نانسي عجرم، هجومًا كبيرًا تمثل في حملة من التعليقات والـ Dislikes، على برمو كليبها الجدبد، الذي جاء بالتزامن مع أزمة قتيل فيلتها الشاب السوري محمد حسن الموسي، في القضية التي لم تحسم بعد، فوصل عدد الـ Dislikes إلى الآلاف عبر يوتيوب.









ووجهت رهاب البيطار، محامية أسرة الشاب السوري محمد حسن الموسى، الذي لقى مصرعه في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم متأثرًا برصاص زوجها فادي الهاشم، رسالة تحذيرية للوسائل الإعلامية، في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.





وكتبت رهاب البيطار، في منشور لها على فيسبوك قائلة: «‫بصفتي احد محامي عائلة محمد الموسى فإنني سأقاضي اي وسيلة اعلامية تطلق وصف اللص عليه قبل أن يبت القضاء في الأمر».‬









سادت حالة كبيرة من الجدل، بين بعض النشطاء على السوشيال ميديا، بشأن قضية مقتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، الذي لقى مصرعه برصاص زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم (فادي الهاشم)، والمعروفة إعلاميًا بقضية قتيل الفيلا.





وتساءل نشطاء على السوشيال ميديا، حول صلة القرابة التي تربط بين قاضية التحقيق في القضية (غادة عون)، ووالدة نانسي عجرم (ريموندا عون)، وما إذا كانت هناك ثمة تأثير على مجريات التحقيق في القضية التي بدأت تأخذ منعطفًا غير مفهوم، بسبب عدم دقة تقرير الطب الشرعي الذي صدر في يناير الماضي، فلم يبين التقرير بعض النقاط المهمة المؤثرة في القضية، مثل أماكن مداخل ومخارج الطلقات.









شهدت قضية قتيل فيلا نانسى عجرم تطورا جديدا، حيث طالبت أسرة القتيل بتشريح الجثمان وإخراج الرصاصات التى سكنت جسده، وذلك بعد أن قررت الأسرة عدم استلام الجثمان ودفنه.





وذكرت مصاد مطلعة لوسائل الإعلام اللبنانية أن هذا الطلب يهدف إلى كشف الحقيقة، وأملا فى تقديم الدلائل على القتل العمد لمحمد الموسى.





كما رأت الأسرة أن الفيديوهات التى انتشرت لا توضح أى نوع من الدفاع عن النفس كما يقول فادى الهاشم ونانسى عجرم.









فى تطور جديد قد يغير مسار التحقيق، أعلنت المحامية رهاب بيطار وكيل أسرة محمد الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، أنها تقدمت بطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين لإعادة الخبرة الطبية للجثة وقد وافق القاضي منصور على تعيينها.





وكتبت رهاب بيطار في منشور على صفحتها الرسمية بموقع "فيس بوك"، "لقد تقدمنا بطلب تشكيل لجنة من أطباء شرعيين لإعادة الخبرة الطبية وقد وافق القاضي منصور على تعيينها.. ‏هذا وسيرافق الأطباء الشرعيين طبيب شرعي سوري أثناء فحص الجثة".









كشف أحد النشطاء السوريين المتابعين لقضية مقتل الشاب السوري محمد حسن الموسى، في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، برصاص زوجها، والمعروفة إعلاميا بقضية (قتيل الفيلا)، أن اللجنة الطبية التي سيتم تشكيلها لتشريح الجثمان، تتكون من 3 أطباء لبنانيين بعيدين عن الطب الشرعي لكن لهم خبرة بهذا المجال، بالإضافة إلى طبيب سوري آخر لمتابعة الإشراف على عملية التشريح.





وأضاف الناشط السوري، أن هناك حالة من السرية سوف تُفرض على اللجنة، وعدم الكشف عن أسماء الأطباء المشاركين فيها لعدم ممارسة الضغط عليهم، مؤكدًا أن جثة محمد الموسى (قتيل فيلا نانسي عجرم) لن يتم دفنها بعد التشريح فحسب، لكن سوف تغادر إلى العاصمة السورية دمشق فيما بعد.





وأوضح الناشط السوري، أن جثة محمد الموسى (قتيل فيلا نانسي عجرم) لن يتم تشريحها بالجامعة الأمريكية في لبنان، لافتًا إلى أنه بعد عملية التشريح الثانية، ووصول الجثة إلى دمشق سوف يقوم الطبيب الشرعي السوري زاهر حاجو، بتشريح الجثة للمرة الثالثة في سوريا، وذلك للتأكد من صحة المعلومات التي سوف يتضمنها التقرير الثاني الذي سوف يصدر بلبنان.









كشفت المحامية رهاب بيطار، وكيل أسرة محمد حسن الموسى، قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، عبر حسابها الشخصي على تويتر، عن إجراءين قانونيين أتخذتهما في مجريات القضية، قد يغيران سير الأحداث مرة أخرى.





وكشفت رهاب بيطار في تغريدتها الأولى على تويتر، عن أول إجراء قائلة: «هذا وقد طعنا بكل الإجراءات التي تمت بملف القضية قبل وصول الملف .. الى قاضي التحقيق تحت بند الإدعاء عليهم امام القضاء»، لتعود قضية قتيل فيلا الفنانة نانسى عجرم، بهذا الإجراء إلى نقطة الصفر مرة أخرى.





وفي التغريدة الثانية، كشفت رهاب بيطار، عن الإجراء الثاني التي اتخذتها مؤخرًا، إذ كتبت: «وقد تقدمنا الى القاضي منصور بطلب إعادة تمثيل الجريمة من قبل فادي الهاشم وذلك في فيلا نانسي عجرم حيث مسرح الجريمة»، لتضع زوج نانسي عجرم، في مأزق بهذا الطلب.