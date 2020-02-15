باحث: الجماعات الإرهابية تخترق المؤسسات الدولية لتمرير قراراتها.. فيديو

قال منير أديب، الباحث فى شئون الجماعات الارهابية، ان كل الجماعات والتنظيمات المتطرفة لديها هدف، حيث يتلخص هدفهم في إسقاط الدول المعادية لهم، لافتا الى ان كل جماعة تختلف عن غيرها فى كيفية تنفيذ هذا الهدف والوصول إليه، مشيرا إلى أن ا

لجماعات تسعى لاختراق المؤسسات الدولية رغبة منها فى إصدار قرارات تدعم ما تقوم به تلك الجماعات

وأشار أديب، أثناء مداخلته الهاتفية على فضائية اكسترا نيوز، إلى أن وسائل الجماعات الإرهابية تختلف عن بعضها البعض، احداهما تعمل على تزييف المعلومات والحقائق، بالإضافة إلى استخدام قنوات موالية لها تساعدها فى تشويه وإسقاط الدولة.

وأكد الباحث في الشئون الارهابية، على ان هناك بعض الجماعات التي تستخدم العنف كوسيلة لإسقاط الدولة واضطرابها، مشيرا الى ان هناك من يستخدم

كل تلك الوسائل لتحقيق ما تسعى الية.

وأوضح أديب، ان كل هذه الجماعات تستخدم مايعرف بالعنف السياسي، عن طريق اقامة عمليات مسلحة ضد خصومهم لاسقاط الدول، بالاضافة إلى استخدامهم لما يسمى بالتنظيمات الحقوقية، لافتا الى ان تلك المنظمات تستخدم مقولة حقوق الإنسان لتكون ستار ما تقوم به من عمليات إرهابية.