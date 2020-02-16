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ملفات

حقوقيون يردون على العفو الدولية .. تروج للأكاذيب عن حالة حقوق الإنسان في مصر .. تلفق الاتهامات دائما قبل بدء جلسات المجلس

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:21 ص
صدى البلد
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أماني نوار

  • حقوقيون يفندون مزاعم منظمة العفو الدولية
  • وليد فاروق: دائما تُلفَّق اتهامات بالتعذيب في مصر قبل اجتماعات الدولي لحقوق الإنسان
  • هيثم شرابي: منظمة العفو الدولية تروج الأكاذيب عن حالة حقوق الإنسان في مصر


أثارت مزاعم منظمة العفو الدولية حول سوء معاملة السلطات المصرية للباحث الحقوقي باتريك جورج، ومطالبتها بفتح تحقيق مستقل في مزاعم تعذيبه وضمان حمايته على وجه السرعة، تحفظات مسئولي عدد من المنظمات الحقوقية المصرية نظرا لاعتمادها على معلومات غير صحيحة وترديدها الاكاذيب في سياق سياساتها الدائمة باختلاق الأزمات ضد مصر قبل أي اجتماع للمجلس الدولي لحقوق الإنسان.


وفي هذا السياق قال وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، إنه دائما ما يتم توجيه اتهامات ومزاعم بوجود تعذيب في مصر قبل أي اجتماع  للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف وهذا ما يحدث الان فالعفو الدولسة وعدد من المنظمات الدولية تتحدث عن قضية تعذيب لشاب مصري حاصل على الجنسية الإيطالية وهو ما يتطلب الوقوف أمام عدة نقاط مهمة لنعرف أهداف ما يثار حاليا.


وأكد وليد فاروق في تصريح لـ "صدى البلد" أن أول نقطة يجب الوقوف عندها هي إذا كان الشاب يحمل الجنسية الايطالية فانه في هذه الحالة يجب على السفارة الايطالية أن تبلغ وتتابع القضية فإذا وجدت شبهة تعذيب أو معاملة سيئة لم تكن لتصمت، وأعلنت هذا الأمر خصوصا أن ملف قضية ريجيني مازال مفتوحا والتحقيقات سارية ولهم تواجد مع النائب العام والأجهزة الأمنية إذا هذا تساؤل يجب توضيحه من منظمة العفو الدولية والسفارة الايطالية في القاهرة.


وأوضح أن النقطة الثانية الأخرى هي توثيق جرائم التعذيب وطرق اثبات الواقعة والمطالبة بتحقيق ولكن اسلوب العفو الدولية يحمل طابعا سياسيا في اغلب الوقت ولكننا هنا ناخذ ما ورد من مزاعم للعفو الدولية ونطالب الحكومة المصرية بالتحقيق في هذه المزاعم واجلاء الحقيقة والخروج ببيان يوضح صحة الواقعه او كذبها واذا ثبت صدقها يجب محاسبة مرتكبيها واذا ما اثبت كذبها يجب كشف كذب المنظمة الدولية.


وأضاف أنه يتم مناقشة التشريعات الخاصة بالتعذيب ويجب تطوير التشريع بما يواكب الآليات الدولية، حتي لا يفلت أحد من العقاب، مطالبا بضرورة بذل المزيد من العمل في الملف الحقوقي المصري لأننا سنتعرض لمزيد من الادعاءات والانتقاد من منظمات دولية وذلك لغياب المعلومات، مشيرا إلى ضرورة أن يكون هناك سرعة في الرد والتعامل الايجابي في مسائل حقوق الإنسان. 


من جانبه قال الباحث الحقوقي هيثم شرابي إن من حق مصر أن تقوم باستجواب أي شخص بالطرق والوسائل القانونية وخاصة إذا كانت هناك شبهات تحوم حول الشخص أو الأشخاص المطلوب توقيفهم والتحقيق معهم في إطار القانون.


وأكد هيثم شرابي في تصريح لـ"صدى البلد" أنه في حال وجود مزاعم  تطلقها منظمة العفو الدولية فإنها عليها إثبات ذلك ولا يتم الأمر بنشر بيانات وتقارير لا تعتمد على مصادر موثوق بيها أو تقارير طبية وتفتقر إلى الحياد والمهنية.


وأوضح شرابي أنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها هذه المنظمة بترويج أكاذيب وتقارير مفبركة عن اوضاع حقوق الانسان في مصر والدول الاخرىحيث يتم توظيفها سياسيا للضغط  على تلك الدول.

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