AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لا مكان لمسئول متخاذل .. استبعاد نائب رئيس مدينة ورئيس قرية ومشرف من مناصبهم في البحيرة

السبت 15/فبراير/2020 - 06:12 م
هشام آمنة محافظ البحيرة
هشام آمنة محافظ البحيرة
Advertisements
جمالات الدمنهوري

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب مع القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية لاستبعاد المتقاعسبن والمتخاذلين عن العمل.

وفى إطار تقييم أداء القيادات المحلية قرر المحافظ استبعاد كل من نائب رئيس مدينة كفر الدوار للنظافة ورئيس قرية زهرة ومشرف القطاع الثالث للنظافة بمدينة كفر الدوار من مناصبهم، نظرًا لسوء حالة النظافة وتراكم القمامة.

اقرأ أيضًا : 

لتراكم القمامة.. محافظ البحيرة يحيل رئيسا قريتين ونائب رئيس مدينة للتحقيق.. صور 

 

وكان اللواء المحافظ قام بجولة بمركز كفر الدوار وتلاحظ تراكم القمامة ببعض المناطق بشارع بورسعيد وعلى جانب الطريق الزراعى  بمظهر غير لائق. وعلى الفور قرر المحافظ، استبعادهم  من موقعهم وتعيين بدلا منهم.

ووجه المحافظ جميع رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ومتابعتها يوميًا مؤكدًا الاهتمام بنظافة القرى والمراكز والمدن من أحد المعايير الهامة فى تقييم القيادات المحلية  لافتًا إلى قيامه بجولات تفقدية مفاجئة لمتابعة نظافة الشوارع والطرق بنطاق المحافظة.

وأكد اللواء آمنة أنه لا مكان لمسؤول متخاذل أو متكاسل في أداء عمله، ولاتهاون مع المقصرين غير الملتزمين بمهام واجباتهم الوظيفية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لسوء النظافة وإهمال مواجهة التعديات.. محافظ القليوبية يحيل رئيسي الوحدة المحلية لأجهور الكبرى والعمار للتحقيق

اعتماد مخططات تفصيلية جديدة لـ 8 قرى في البحيرة

ترشيحاتنا

رغم إصابة مورينا.. 5 لاعبين يهددون النادي الأهلي في مباراة صن داونز

فتيات شبكة تزويج القاصرات بالجيزة: محام ومحفظ قرآن تعديا علينا جنسيا قبل بيعنا

كأس مصر | الاتحاد السكندري يتقدم على أسوان بهدف فى الشوط الاول

فى ذكرى رحيل زكى رستم.. صدمة عاطفية منعته من الزواج .. والسبب في وفاة والدته

الخطيب يظهر في مران الأهلي لتحفيز اللاعبين للفوز على الزمالك

أخبار الفن.. نانسي عجرم مهددة بـ القتل.. رسالة غامضة من منة عرفة لـ علي غزلان

AdvertisementS

بعد 3 أشهر.. قرار عاجل من النيابة العامة في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

شقيق وزير المالية الأسبق.. 5 معلومات عن الفنان بطرس غالي بعد سجنه 30 عاما

شاهد.. أستاذ جامعي فى جامعة المنصورة يخلع ملابسه أمام الطلبة المستجدين.. اعرف السبب

في ذكرى رحيل فاتن فريد.. قصة مقتلها الشهيرة التي هزت مصر

مفاجأة من أبو ظبي لجماهير القطبين.. من هو معلق مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

اضرب يا بدري.. كيف استقبل جمهور الأهلي رسالة عبدالله جمعة؟

ضحية الفلانتين.. قرار عاجل من النيابة بخصوص قاتل ابنته في شبرا الخيمة

صن داونز يتلقى خبرا سعيدا قبل مواجهة الأهلي فى دوري أبطال إفريقيا

أمه اتجوزت في السر.. سائق يصاب بالجنون ويطلق الرصاص عشوائيا بـ شبرا

تطورات مثيرة فى قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. المحامية رهاب البيطار تقلب الموازين

فتيات شبكة تزويج القاصرات بالجيزة: محام ومحفظ قرآن تعديا علينا جنسيا قبل بيعنا

رغم إصابة مورينا.. 5 لاعبين يهددون النادي الأهلي في مباراة صن داونز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللجنة الطبية باتحاد الكرة تجتمع بحضور الجنايني وشوقى غريب.. صور

ميزة جديدة من تويتر لحجب الصور الفاضحة في الإنبوكس تلقائيا

بعد تخفيضها 25 ألف جنيه.. أسعار فيات fiat اليوم في مصر.. صور