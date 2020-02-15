لا مكان لمسئول متخاذل .. استبعاد نائب رئيس مدينة ورئيس قرية ومشرف من مناصبهم في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تطبيق مبدأ الثواب والعقاب مع القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية لاستبعاد المتقاعسبن والمتخاذلين عن العمل.

وفى إطار تقييم أداء القيادات المحلية قرر المحافظ استبعاد كل من نائب رئيس مدينة كفر الدوار للنظافة ورئيس قرية زهرة ومشرف القطاع الثالث للنظافة بمدينة كفر الدوار من مناصبهم، نظرًا لسوء حالة النظافة وتراكم القمامة.

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وكان اللواء المحافظ قام بجولة بمركز كفر الدوار وتلاحظ تراكم القمامة ببعض المناطق بشارع بورسعيد وعلى جانب الطريق الزراعى بمظهر غير لائق. وعلى الفور قرر المحافظ، استبعادهم من موقعهم وتعيين بدلا منهم.

ووجه المحافظ جميع رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة ومتابعتها يوميًا مؤكدًا الاهتمام بنظافة القرى والمراكز والمدن من أحد المعايير الهامة فى تقييم القيادات المحلية لافتًا إلى قيامه بجولات تفقدية مفاجئة لمتابعة نظافة الشوارع والطرق بنطاق المحافظة.

وأكد اللواء آمنة أنه لا مكان لمسؤول متخاذل أو متكاسل في أداء عمله، ولاتهاون مع المقصرين غير الملتزمين بمهام واجباتهم الوظيفية.