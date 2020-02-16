برلماني: وزارة الصحة وضعت استراتيجية لحماية مصر من كورونا

أشاد محمد الشورى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بوضع وزارة الصحة استراتيجية قوية لحماية مصر من فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الوزارة قامت بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية في توفير حجر صحي بكل مطار بالجمهورية.





وأكد "الشوري" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وزارة الصحة المصرية تتعامل بشفافية ووضوح منذ بداية ظهور الفيروس، وأعلنت على لسان متحدثها الإعلامى أننا لا نملك رفاهية إخفاء ظهور حالات مصابة بالفيروس إن وجدت.



