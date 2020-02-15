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محافظات

الجيزة تطلق اسم الشهيد مصطفى عبيدو على مدرسة وردان الثانوية المشتركة بمنشأة القناطر

السبت 15/فبراير/2020 - 06:43 م
الجيزة تطلق أسم الشهيد
الجيزة تطلق أسم الشهيد مصطفي عبيدو على مدرسة وردان الثانوية
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محمد الصاحى
أطلق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اسم شهيد الوطن العميد اركان حرب مصطفى عبيدو على مدرسة وردان الثانوية المشتركه بمنشأة القناطر وهي المدرسة التي درس و تخرج منها  الشهيد وذلك تقديرا وعرفانا لتضحيته فداء الوطن.

وأكد محافظ الجيزة بأنه يتم إطلاق أسماء الشهداء من الشرطة المصرية والقوات المسلحة على المدارس والشوارع والميادين تقديرًا لهؤلاء الأبطال لما قدموه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن الوطن ورفعة شأنه ويُعد أقل ما يمكن تقديمه لأسر الشهداء.
 
ودعا المحافظ بالاقتداء بالشهداء والعمل بجد لبناء الوطن والوقوف أمام أي عدو أو أي مخططات هدامة.
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