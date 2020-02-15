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أخبار البلد

أمسية مصرية مجرية بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي عن تاريخ "التاج المقدس"

السبت 15/فبراير/2020 - 06:25 م
صدى البلد
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سامح سلام

نظم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي برئاسة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز "أمسية مصرية – مجرية" بحضور السفير الدكتور بيتر كيفيك سفير المجر بالقاهرة والسفير يان فوليك سفير  التشيك بالقاهرة، وممثلين عن سفارتي إيطاليا ورومانيا ولفيف من أساتذة الجامعات والشخصيات العامة.


بدأت الأمسية بكلمة للسفير "بيتر كيفيك" سفير المجر بالقاهرة، أعرب خلالها عن إمتنانه الشديد لنيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي لإستضافته تلك الأمسية التي تتناول تاريخ "التاج المقدس المجري" وما يمثله من أهمية كبيرة لدولة المجر حكومة وشعبًا.


وأكد السفير المجري بالقاهرة أنه سعيد بالمشاركة في مثل هذه اللقاءات التى تعبر عن عمق العلاقات بين الشعبين المصري والمجري، فضلا عن كونها فرصة للمشاركة أصدقائنا المصريين للتعرف في ومضات عن تاريخ دولة المجر.


كان المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي برعاية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي نظم أمس الأول  احتفالية توزيع جائزة المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي للإبداع العلمي "جائزة د. مكرم مهنى" لعام ٢٠٢٠ .


حضر الاحتفالية الدكتور علي مصيلحي وزير التموين  والأنبا موسى أسقف الشباب وعدد من الوزراء السابقين والسفراء وممثلي الدول وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة والإعلاميين.

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