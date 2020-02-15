AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أمريكا تعتزم استعادة مواطنيها الموجودين على سفينة خاضعة للحجر الصحي باليابان

السبت 15/فبراير/2020 - 06:25 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 تعتزم السلطات الأمريكية نقل المواطنين الأمريكيين المتواجدين على متن سفينة السياحة "دايموند برينسيس" - الخاضعة لحجر صحي باليابان بسبب فيروس كورونا - إلى بلادهم على طائرة مستأجرة ستصل البلاد في وقت متأخر غدًا /الأحد/.

وأوضحت السفار الأمريكية في العاصمة /طوكيو/ - في رسالة وجهتها لركاب السفينة وطاقمها نُشرت على شبكة الإنترنت - أن الركاب الأمريكيين سيخضعون لحجر صحي آخر لمدة أسبوعين، وسيتم نقلهم جوًا إلى قاعدة "ترافيس" للقوات الجوية في ولاية /كاليفورنيا/، مع استكمال البعض طريقهم إلى قاعدة "لاكلاند" الجوية في ولاية تكساس.

وأضافت السفارة في رسالتها - أوردتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /السبت/ - أن جميع الأشخاص سيخضعون لفحص طبي قبل السماح لهم بالصعود على متن الطائرة المستأجرة، بينما لن يسمح لهؤلاء الذين ستظهر عليهم أعراض المرض ركوب الطائرة.

وتابعت الرسالة قائلة إنه بعد وصول الطائرة للولايات المتحدة، سيحتاج جميع الركاب الدخول في فترة مدتها نحو 14 يومًا آخرًا من الحجر الصحي، أي أنهم سيخضعون لحجر صحي لمدة إجمالية تبلغ نحو أربعة أسابيع.

وأكدت السلطات في الرسالة "ندرك أنها كانت تجربة مرهقة ونظل متفانيين لتوفير كل ما بوسعنا من دعم ولنرى لم شملكم مجددًا بأمان وبسرعة مع الأسرة والأصدقاء في الولايات المتحدة".

فيما حذرت السالة الركاب "في حال اختيارك عدم العودة على متن تلك الطائرة المستأجرة، لن تتمكن من العودة إلى الولايات المتحدة لمدة من الوقت".

ومن جهتها، حثت وزارة الخارجية الأمريكية الركاب الأمريكيين على متن السفينة العودة إلى أرض الوطن.

وقالت الوزراة في بيان "من أجل الوفاء بمسئوليات حكومتنا تجاه المواطنين الأمريكيين بموجب قواعدنا وممارساتنا، وكذلك لتقليل العبئ على نظام الرعاية الصحية الياباني، فإن الحكومة الأمريكية توصي، بدافع الحرص الزائد، المواطنين الأمريكيين النزول والعودة إلى الولايات المتحدة لإجراء مزيد من المراقبة".

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن نحو 380 أمريكيًا على متن السفينة الراسية في ميناء مدينة /يوكوهاما/ الساحلية الواقعة جنوب غربي اليابان، وأن من بينهم 285 حتى الآن تم ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد بعد اكتشاف إصابة 67 حالة جديدة منهم أمس /السبت/.

ويخضع الركاب لحجر صحي على متن السفينة منذ الخامس من شهر فبراير الجاري، وأنه من المقرر انتهاء الحجر الذي مدته 14 يومًا /الأربعاء/ المقبل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأمريكيون المرحلون من ووهان الصينية يخضعون لحجر صحي اختياري

إنسانية مصر.. اليوم بدء إجلاء المواطنين العالقين في مدينة ووهان الصينية بؤرة فيروس كورونا.. السيسي يوجه بتحمل الدولة جميع النفقات.. وفريق طبي مجهز على متن الطائرة الخاصة لمصاحبة الركاب لضمان رعايتهم

الولايات المتحدة تسجل ثاني حالة انتقال لفيروس كورونا من إنسان لآخر

واشنطن: 428 أمريكيا يتواجدون على متن سفينة فرضت اليابان حجرا صحيا عليها

أمريكا تبدأ تطبيق قيود صارمة على السفر لمواجهة انتشار "كورونا"

بره وجوَّه ولادنا بخير.. المصريين ليهم ضهر.. مصر تعيد 32 صيادا احتجزوا في اليمن.. ووزيرة الهجرة ووزير الطيران في استقبال العائدين بالمطار

ترشيحاتنا

كورونا يضرب فيسبوك في مقتل.. ويتسبب في أضرار كبرى لصناعة التكنولوجيا

حكم صلاة من أزال النجاسة بالماء فقط دون استخدام يديه.. عالم أزهري يجيب

مفاجأة من أبو ظبي لجماهير القطبين.. من هو معلق مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

عشان مستقبلهم.. 5 عادات احرصي على اتباعها لزيادة التركيز عند أطفالك

الحفيدة الـ 38.. أسرة فى سمالوط تحتفل بقدوم مُكمل الـ100 مليون في مصر

رئيس البريد يكشف تفاصيل إحباط أكبر عملية غسيل أموال

AdvertisementS

بعد 3 أشهر.. قرار عاجل من النيابة العامة في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي

شقيق وزير المالية الأسبق.. 5 معلومات عن الفنان بطرس غالي بعد سجنه 30 عاما

شاهد.. أستاذ جامعي فى جامعة المنصورة يخلع ملابسه أمام الطلبة المستجدين.. اعرف السبب

في ذكرى رحيل فاتن فريد.. قصة مقتلها الشهيرة التي هزت مصر

مفاجأة من أبو ظبي لجماهير القطبين.. من هو معلق مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

اضرب يا بدري.. كيف استقبل جمهور الأهلي رسالة عبدالله جمعة؟

ضحية الفلانتين.. قرار عاجل من النيابة بخصوص قاتل ابنته في شبرا الخيمة

صن داونز يتلقى خبرا سعيدا قبل مواجهة الأهلي فى دوري أبطال إفريقيا

أمه اتجوزت في السر.. سائق يصاب بالجنون ويطلق الرصاص عشوائيا بـ شبرا

تطورات مثيرة فى قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. المحامية رهاب البيطار تقلب الموازين

فتيات شبكة تزويج القاصرات بالجيزة: محام ومحفظ قرآن تعديا علينا جنسيا قبل بيعنا

رغم إصابة مورينا.. 5 لاعبين يهددون النادي الأهلي في مباراة صن داونز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللجنة الطبية باتحاد الكرة تجتمع بحضور الجنايني وشوقى غريب.. صور

ميزة جديدة من تويتر لحجب الصور الفاضحة في الإنبوكس تلقائيا

بعد تخفيضها 25 ألف جنيه.. أسعار فيات fiat اليوم في مصر.. صور