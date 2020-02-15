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منوعات

شاهد.. كيف يمكنك صنع قناع طبي للوقاية من فيروس كورونا بأدوات منزلية

السبت 15/فبراير/2020 - 06:44 م
صدى البلد
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أحمد شريف

أطلق علماء بمدنية هونج كونج فيديو يوضح كيف يمكن للناس تصنيع أقنعة وقائية بأدوات منزلية رخيصة.


ابتكر البروفيسور ألفين لاي والدكتور جو فان والدكتور إيريس لي من مستشفى جامعة هونج كونج وشنتشن طريقة سهلة ورخيصة لصنع أقنعة واقية منزلية الصنع. 


ووفقًا بصحيفة "ديلي ميل"، يأتي الاختراع في الوقت الذي تكافح فيه مصانع قناع الوجه الصيني لمواكبة الطلب.


ويذكر أن فيروس كورونا، قتل حتى الآن 1527 شخصًا في جميع أنحاء العالم، وهناك 67،090 حالة مُبلغ عنها.


يظهر في لقطات أصدرها علماء المستشفى كيف يمكن صنع قناع للوجه باستخدام 10 أدوات منزلية يومية فقط.


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