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أخبار البلد

بعد رفض ميزانيات اتحاد المهن الطبية .. عضو مجلس البيطريين: إدارة الشركات بخبراء من الخارج

السبت 15/فبراير/2020 - 06:48 م
صدى البلد
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محمد غالي

وجه الدكتور علي سعد علي، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، ببعض النقاط لتنمية موارد اتحاد المهن الطبية المكون من النقابات الأربعة ( اطباء، بيطريين، صيدلة، اسنان) بعد رفض ميزانيات أمس بالجمعية العمومية كالتالي:

تكليف خبير اقتصادي لإدارة لجنة الاستثمار للمهن الطبية

إدارة شركات الاتحاد تكون بأيدى خبراء متخصصين من خارج مجلس الاتحاد

تشكيل لجنة لمتابعة هذه الاستثمارات من داخل وخارج مجلس الاتحاد

تشكيل لجنة قانونية للتحقيق ومحاسبة المقصرين وإحالتهم إلى الجهات الرقابية والقانونية

وضع لائحة مالية وإدارية لتنظيم العمل وبنود الصرف داخل مجلس الاتحاد

استبعاد العمالة الزائدة داخل مكاتب الاتحاد

عدم صرف أى أرباح لأعضاء الاتحاد ..بل توجه الى صناديق النقابات العامة الأربع مباشرة

ترشيد مصاريف جهاز الدمغة ....(من رواتب ومكافآت وانتقالات وبدلات)

تحصيل الدمغة الطبية من كل العيادات البشرية والأسنان...ودمغة الروشتات

وقتها لن تحتاج لزيادة الاشتراكات لكي ترفع المعاشات..

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