خبيرة سوشيال ميديا تكشف أوجه الاحتيال والنصب الإلكتروني ..فيديو

قالت شيرين الشناوي، خبيرة السوشيال ميديا، إن أوجه الاحتيال والنصب عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الانترنت اصبحت متنوعة، وقد تصل إلى حد انتحال صفة شخصيات عامة ومعروفة لتسويق منتجات من خلال اسمائهم.
وأكدت شيرين الشناوي، أثناء حوارها فى برنامج "كلام ستات" المذاع على قناة "on e"، ان معظم مسابقات السوشيال ميديا المتغيرة غير معروفة الهوية، تعد من أحدث أوجه الاحتيال، لافتة الى ان بعض البلوجر يستخدمون التفاعل في كسب الأموال بطريقة غير مباشرة.
وأشارت خبيرة السوشيال ميديا، الى أنه حتى الان لا توجد قواعد منظمة من قبل السوشيال ميديا للحد من تلك الأعمال في الوطن العربي، موضحة أن هناك جهات متخصصة فى بعض الدول، مثل الامارات المتحدة تقوم بمراقبة ما يتم تقديمه على السوشيال ميديا.
وأوضحت شيرين الشناوي، أن الأمهات يجب أن تعي مدى خطورة السوشيال ميديا على أطفالهم، لذا يجب على الامهات ان "تصاحب أطفالهم" حتى يبتعدوا تدريجيا عن السوشيال ميديا والنصب من خلالها.
ولفتت خبيرة السوشيال ميديا، إلى أنه فى حالة الرغبة فى التعامل مع السوشيال ميديا، يفضل أن يتم التعامل مع المواقع القانونية المسجلة حتى نتجنب حالات النصب الالكترونى.
وأكدت شيرين الشناوي، أثناء حوارها فى برنامج "كلام ستات" المذاع على قناة "on e"، ان معظم مسابقات السوشيال ميديا المتغيرة غير معروفة الهوية، تعد من أحدث أوجه الاحتيال، لافتة الى ان بعض البلوجر يستخدمون التفاعل في كسب الأموال بطريقة غير مباشرة.
وأشارت خبيرة السوشيال ميديا، الى أنه حتى الان لا توجد قواعد منظمة من قبل السوشيال ميديا للحد من تلك الأعمال في الوطن العربي، موضحة أن هناك جهات متخصصة فى بعض الدول، مثل الامارات المتحدة تقوم بمراقبة ما يتم تقديمه على السوشيال ميديا.
وأوضحت شيرين الشناوي، أن الأمهات يجب أن تعي مدى خطورة السوشيال ميديا على أطفالهم، لذا يجب على الامهات ان "تصاحب أطفالهم" حتى يبتعدوا تدريجيا عن السوشيال ميديا والنصب من خلالها.
ولفتت خبيرة السوشيال ميديا، إلى أنه فى حالة الرغبة فى التعامل مع السوشيال ميديا، يفضل أن يتم التعامل مع المواقع القانونية المسجلة حتى نتجنب حالات النصب الالكترونى.