المسابقة العالمية للقرآن الكريم.. اكتساح مصري وسط تحكيم دولي نزيه.. وإشادة داخلية وخارجية بالتنظيم

أسدلت وزارة الأوقاف الستار على المسابقة العالمية للقرآن الكريم والتي اقيمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الأربعاء الماضي بمشاركة 84 متسابقا من 63 دولة و10 محكمين من جنسيات مختلفة ، واكتسح أبناء مصر للمراكز الأولى بجميع الفروع تحت إشراف تحكيم دولي نزيه من عدة دول مختلفة تقدمهم الشيخ عبدالمحسن القاسم إمام الحرم النبوي والشيخ حلمي الجمل القارئ المصري والمحكم الدولي ، وبلغ اجمال قيمة الجوائز المادية مليونا و200 ألف جنيه، ونالت المسابقة استحسان وإشادة جميع الضيوف المشاركين، ومن المقرر تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للفائزين في الاحتفال بليلة القدر في شهر رمضان المقبل والتي تقيمه وزارة الأوقاف سنويا.









أسماء الفائزين بالمراكز الاولى





أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، فوز 5 متسابقين بالمسابقة الدولية الـ 27 للقرآن الكريم، وهم: "محمود علاء الدين سباعى السيد من مصر، ومحمد أحمد خليفة مركز ثانى من مصر، وبسام باسم ضمرة من الأردن مركز ثالث وحميد حسين من المغرب والخامس واسماء عادل من مصر والسابع ولى خان زاهد خان من توزبكستان والثامن عبد الله بن محمد السعوى والتاسع مبارك نوح من نيجيريا والعاشر محمد فاروق شعيب من لبنان".وفى الفرع الثانى من مصر عبد الرحمن حافظ برعى، والثانى زينب محمود رفاعى و الثالث زكريا ابو العقل من بلجيكا و الرابع محمد بن عبد الله بن على من عمان والخامس محمد فاضل عباس من العراق والسادس محمد شهيد اسماعيل من الفلبين ومحمد عبد الرحمنوف الشيشان، و الثامن عمر حامد ابو بكر من البحرين و التاسع داود حقار من تشاد و العاشر محمد معروف من كندا والحادى عشر محمد الخضيرى والاء عظمة جليل من المالديف و عبد الودود بن سديرة من الجزائر وفتحى الرحمن خليل الرحمن من افغانستان ومحمد يوسف سيرلانكا وحاج مراد من روسيا.









المشاركة الأفريقية في المسابقة





وفى فرع أفريقيا فاز شفاعة اسفو محمد من نيجيريا فى المستوى الاول وعاشرواء امانى من تنزانيا، ومحمد ديالو من السنغال وبشر محمد حسن افريقيا الوسطى وديهايو عبد الرازق من رواندا ورفيق ادريس من غانا، وسليمان ولين من توجو والحاج ديبا من الكاميرون وسفيان محمد من زمبابوي.









وفرع الناشئة فاز عبد الحميد جمال من مصر ولوران حامد من مصر ومصطفى نصر من مصر وزياد مصطفى انور ومحمد عيد جلال من مصر واسحق ناجى من الاردن.









وأعلن وزير الأوقاف فوز عدد آخر بشهادات تقدير عن المراكز التى حققوها بعد العشرة الأوائل فى المسابقة، مؤكدا أن رصد الدرجات جاء بالنظام الالكترونى، حيث تقدم الأوقاف القارئ عبد الحافظ فرج برعى ضمن ابنائها الفائزين للقيد بالإذاعة والتلفزيون تشجيعا لأهل القرآن.









وأشاد الوزير، خلال الحفل الختامى، مؤكدا انه وسط تحكيم دولى نزيه وشفاف برئاسة كل من الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية والدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم إمام الحرم النبوى الشريف ومحكمين من مصر و الأردن وفلسطين وروسيا.









وأكد الوزير أن المتسابقين المصريين حققو فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم تفوقًا كاسحًا فى جميع الفروع التى اشتركوا فيها بالفوز بالمركز الأول والثانى فى كل من الفرع الأول والثانى والرابع ولم تشترك مصر فى الفرع المخصص للدول الأفريقية لتفسح المجال أمام المتسابقين الأفارقة، بما يبشر بجيل واعد من القراء المصريين يتربع على عرش التلاوة ويستعيد للذاكرة عصر القراء العظماء الكبار.









وأكد الوزير أن الإعداد الجيد والبحث عن النوابغ وشفافية ودقة المسابقات المحلية للقرآن الكريم وراء هذا التفوق الكاسح للمتسابقين المصريين، فمصر بلد القرآن وأهل القرآن وستظل.









وقال الوزير: نسأل الله العلى العظيم أن يجعلنا من أهل القرآن وفى خدمة القرآن وأهله ، وأن يرزقنا بركته فى الدنيا وشفاعته وشفاعة حبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة.









وقال وزير الأوقاف، إن خطبة الجمعة المقبلة ستكون حول الجوانب الأخلاقية للقرآن الكريم عملا بكتاب الله حيث نستهدف العمل بكتاب الله، مضيفا ان الوزارة ستطلق عدة مسابقات فى تفسير كتاب الله والعمل عليه لتشجيع التفسير الوسطى لكتاب الله بعيدا عن جماعات التطرف التى توظفه لصالحها.









جولة سياحية لضيوف ومتسابقي المسابقة





كما احتفى 84 متسابقا من 62 مشارك بالمسابقة الدولية الـ 27 أبرزهم 30 أفريقيا و11 روسيا و10 محكمين دوليين بآثار مصر الفرعونية خلال زيارتهم المتحف القومى بميدان التحرير.









وأشاد المحكمون والمتسابقون بعظمة الحضارة المصرية بالمتحف المصرى فى اليوم الختامى للمسابقة العالمية السابعة والعشرين لحفظ القرآن الكريم، مؤكدين أن التاريخ خير شاهد على عظمة وعراقة الدولة المصرية، فيما يعد ردا على الفتاوى والممارسات الداعشية الهادمة للحضارة.









وتأتى الزيارة فى اليوم الختامى لأعمال المسابقة العالمية السابعة والعشرين لحفظ القرآن الكريم نظمت وزارة الأوقاف برعاية د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف زيارة سياحية ترفيهية لجميع المشاركين فى المسابقة، تضمنت زيارة للمتحف المصرى الذى يقع فى قلب محافظة القاهرة، ويعد أحد أكبر وأشهر المتاحف العالمية، وأهم الأماكن التى تشهد على الحضارة الفرعونية القديمة.









وخلال الزيارة أبدى جميع المشاركين انبهارهم الشديد بروعة وعظمة تاريخ الحضارة المصرية التى أبهرت العالم أجمع، والتى تظهر عراقة وقدم الدولة المصرية، مؤكدين أن مصر كانت وستظل قوية وصاحبة حضارة رائدة على مر العصور، مقدمين الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على رعايته لأهل القرآن وإتاحة الفرصة لهم بزيارة هذه الأماكن التى تعبر عن تاريخ مصر القديم، سائلين الله تعالى لمصر أن يحفظها من كل مكروه وسوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان وسائر بلاد العالمين.









إشادة خارجية بالمسابقة





أكدت وزارة الأوقاف ، أن جهات خارجية وداخلية متعددة شكرت الوزارة على استقبال وفودها واستمرار تعاونها مع الوزارة وشكرها على ​تنظيم المسابقة هذا العام كان تنظيمًا يليق بأرض مصر الكنانة​، ​مؤكدة أن الأوقاف ​قدمت ​صورة صحيحة لمصر​، ​والتي تهتم بحفظ القرآن الكريم وأهله​، حيث إن ​المسابقة العالمية للقرآن الكريم تلقى كل عام مزيدًا من التطور والتحديث​، ​مضيفة أن التاريخ سيسجل المجهودات العظيمة لوزير الأوقاف على اهتمامه بالقرآن الكريم وأهله​، و​تنوع المحكمين من مختلف دول العالم​، ​أضفى على المسابقة مزيدًا من الشفافية​.​









وطالب الشيخ إسلام فوزى عضو مجلس شورى مفتى روسيا الاتحادية، بالتبادل الدعوى مع مصر وإيفاد الدعاة، مضيفا أن مسلمى روسيا عددهم 20 مليون مسلم ولديهم 15 ألف مسجد يتمتعون بكل حرية.









وأضاف أنه حضر رئيسا لأكبر وفد استقبلته مصر في أكبر محفل قرانى لعدد يزيد عن 10 أشخاص موجها الشكر لمصر على رعايتها للقران قائلا صوت مصر يصل إلى روسيا ومسلمي روسيا بحاجة الى مصر موجها الشكر باسم الشيخ راوى عين الدين رئيس مجلس شورى مفتى روسيا.





إشادة الضيوف بالمسابقة





قال محمد البشارى أمين عام المجلس العالمى للمجتمعات المسلمة، إن مصر قبلة أهل السنة والجماعة ومخططات اسقاط مصر هو مخطط لإسقاط الأمة وإسقاط أهل السنة والجماعة.





وأضاف أن العمق الأفريقى هو عمق مصرى وضمن مشروع تأمين المنطقة، وما تقوم به مصر من اصلاحات هو ضمن مشروع تجديد الخطاب الدينى.









وقال بابا أحمد عيسى البان، متسابق موريتانى إنه سعيد بالمشاركة الكبيرة فى مصر، وذلك ضمن دور الانعقاد الـ27 للمسابقة الدولية للقرآن الكريم فى نسخة تحمل اسم الشيخ عبدالباسط محمد عبدالصمد رحمه الله، وتتضمن الفعاليات جولات سياحية للمتسابقين، ومشاركة 84 متسابقا بمشاركة 62 دولة منهم 28 دولة، و30 متسابقا من أفريقيا، و11 متسابقا من روسيا الاتحادية، و10 محكمين منهم 6 محكمين أجانب.









ووجه ضيوف 62 دولة مشاركين بمسابقة مصر الدولية الـ27 للقران الكريم، الشكر لمصر على دورها فى نشر الوسطية والتعاون على المحيط الدولي، وذلك خلال انعقاد لجنة الشئون العربية بالبرلمان بحضور الضيوف.









كما حرص الدكتور سامي الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات في حواره على تهنئة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة على هذه المسابقة مثمنًا جهوده في تجديد الخطاب الديني ، وسعيه الدؤوب في تحديث كل ما من شأنه الارتقاء بالقرآن الكريم وحفظته ، وقد أشاد سيادته بحسن تنظيم المسابقة، وأكد على أن التنظيم يليق بمكانة أرض الكنانة مصر الرائدة في شتى المناحي ثقافية كانت أم دينية، كما أشاد أيضًا بتخصيص فرع خاص لحفظة القرآن الكريم من قارة أفريقيا، الذي يرى بأنه اتجاه جيد يتواكب مع قيادة مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي ويعمل على تشجيع أبناء القارة الإفريقية في حفظ القرآن الكريم.