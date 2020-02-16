برلمانية: تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي تدخل سافر فى الشأن الداخلى لمصر

رفضت النائبة غادة عجمى ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي ، بشأن القبض على مواطن مصري والمطالبة بالإفراج عنه، مشيرة إلى أننا لا نقبل بالتدخل السافر فى الشأن الداخلى لمصر.





وأشارت عجمى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مصر تعتبر دولة عظمى ولها شأنها الحضاري، بإعتبارها أكبر دولة تاريخية فى العالم ، وتلتزم بكل مبادئ حقوق الإنسان.





وطالبت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان بضرورة تحرى كل الموضوعية فى أى ملف يخص حقوق الإنسان فى مصر، مشيرة إلى أن مصر تتبع الإجراءات القانونية مع أى مواطن، كما أن الأيام والتاريخ أثبتوا أن الكل يحاسب بالقانون.