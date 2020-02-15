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برلمان

نائب يتقدم بمذكرة لرئيس الوزراء لاستكمال الصرف الصحى فى قريتين ببنى سويف

السبت 15/فبراير/2020 - 07:37 م
النائب بدوى النويشى
النائب بدوى النويشى ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان
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معتز الخصوصى
التقى النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون المحليات، وشريف يس، رئيس الوحدة المحلية بالميمون، وجمال عبدالعظيم، سكرتير الوحدة، بالعمدة شريف الخولى، عمدة بنى سليمان البحرية، وعائلات بنى نصير وبنى سليمان، بمركز الواسطى، بمحافظة بنى سويف.

عرض النويشى، أثناء اللقاء مذكرة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الموافقة على استكمال مشروع الصرف الصحى بقريتى بنى سليمان وبنى نصير المتلاحمتين ككتلة سكانية واحدة مع قرى الميمون ونزلة الجنيدى.

أشار وكيل محلية النواب، إلى أنه بمخاطبة وزارة الإسكان والمرافق، أفادت أنه طبقًا للمخطط العام للمحافظة فإنه مقترح ربط تصرفات القرى المذكورة على محطة رفع الميمون شرق ثم إلى توسعات محطة معالجة أبوصير الملق، وجارى التنسيق مع الوحدة المحلية لتدبير قطع أراضي "املاك دولة ، أو تبرع أهالى بالمجان" تصلح لإقامة محطات الرفع عليها للقريتين، كما أنه سيتم دراسة إدراج القرى المذكورة فور تدبير مواقع لمحطات الرفع وتوافر التمويل.

خلص اللقاء إلى تشكيل لجنة من أهالى القريتين بمرافقة رئيس الوحدة المحلية ومسئول التنظيم لتدبير قطعة أرض تصلح لإقامة محطة الرفع للقريتين، تمهيدًا لاستكمال مشروع الصرف الصحى بهم.
نائب يتقدم بمذكرة لرئيس الوزراء لاستكمال الصرف الصحى فى قريتين ببنى سويف
نائب يتقدم بمذكرة لرئيس الوزراء لاستكمال الصرف الصحى فى قريتين ببنى سويف
نائب يتقدم بمذكرة لرئيس الوزراء لاستكمال الصرف الصحى فى قريتين ببنى سويف
نائب يتقدم بمذكرة لرئيس الوزراء لاستكمال الصرف الصحى فى قريتين ببنى سويف
نائب يتقدم بمذكرة لرئيس الوزراء لاستكمال الصرف الصحى فى قريتين ببنى سويف
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