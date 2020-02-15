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أخبار البلد

عضو مجلس البيطريين يطالب بعقد جمعية عمومية لرفع بدل العدوى والمعاش

السبت 15/فبراير/2020 - 07:59 م
صدى البلد
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محمد غالي

دعا الدكتور علي سعد علي، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، مقرر لجنة الثروة الحيوانية بالنقابة العامة، أعضاء النقابات الأربعة للتواصل من أجل الدعوة لعقد جمعيه عموميه غير عاديه لاتحاد المهن الطبية لمناقشة ما يلي:-


 بعد رفض ميزانيات اتحاد المهن الطبية .. عضو مجلس البيطريين: إدارة الشركات بخبراء من الخارج


وضع لائحه ماليه واداريه

محاسبة كل من تسبب فى اهدار المال العام واحالته للنيابه العامه

وضع ضوابط لتحصيل التمغه وتقنين مصروفاتها

اتخاذ اجراءات لتكليف كل اعضاء المهن الطبيه الاربعه متضمنا تعيينات الأطباء البيطريين المتوقفه منذ عام ١٩٩٥

اتخاذ الإجراءات الازمه لضم الاطباء البيطريين العاملين بوزارة الزراعه لكادر المهن الطبيه .

اتخاذ الإجراءات القانونيه لرفع بدل العدوى وصرفها

رفع المعاشات الى ١٠٠٠ جنيه نظرا للظروف الاقتصاديه دون زيادة الاشتراكات والتى تم رفعها ٢٠٠% فى عمومية ٢٠١٦/٩/٣٠

اتخاذ الاجراءات الازمه وتصعيد الامر لرئيس الجمهوريه للعفو عن نقيب صيادلة مصر والعرب السابق.

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