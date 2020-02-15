خلال الربع الأول من 2020.. «الإحصاء»: 69.5% نسبة العاطلين عن العمل بين الشباب

كشفت نتائج بحث القوى العاملة، عن تراجع نسبة المتعطلين عن العمل إلى 69,5٪ في الفئة العمرية (15 - 29 سنة) خلال الربع الحالي من 2020 مقابل 77,8% في الربع السابق، جاء ذلك وفقا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.





وبلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29 سنة) 69,5٪ من إجمالى المتعطلين، موزعة طبقًا لفئات السن التفصيلية، منها 7,6٪ لإجمالى الفئة العمرية ( 15- 19 سنة) حيث بلغت (10,5% للذكور، 5,0 % للأناث) مقابل 12,1% فى الربع السابق (الذكور 14,9٪ والإناث 9,4٪).





كما أن 32٪ لإجمالى الفئة العمـرية (20- 24 سنة)، حيث بلغت (30,1 % للذكور، 33,7 % للأناث) مقابل 39,8% فى الربع السابق (الذكور 34,7٪ والإناث 44,7٪)، و29,9٪ لإجمالى الفئة العمـرية (25- 29 سنة) حيث بلغت (30,9% للذكور، 29,0 % للأناث) مقابل 25,9% فى الربع السابق (الذكور 25,3٪ والإناث 26,4٪).



