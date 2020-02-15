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اقتصاد

خلال الربع الأول من 2020.. «الإحصاء»: 69.5% نسبة العاطلين عن العمل بين الشباب

السبت 15/فبراير/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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آية الجارحي
كشفت نتائج بحث القوى العاملة، عن تراجع نسبة المتعطلين عن العمل  إلى 69,5٪ في الفئة العمرية (15 -  29 سنة) خلال الربع الحالي من 2020 مقابل 77,8% في الربع السابق، جاء ذلك وفقا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 29 سنة)  69,5٪ من إجمالى المتعطلين، موزعة طبقًا لفئات السن التفصيلية، منها 7,6٪ لإجمالى الفئة العمرية ( 15- 19 سنة) حيث بلغت (10,5% للذكور، 5,0 % للأناث) مقابل 12,1% فى الربع السابق (الذكور 14,9٪ والإناث 9,4٪).

كما أن 32٪ لإجمالى الفئة العمـرية (20- 24 سنة)، حيث بلغت (30,1 % للذكور، 33,7 % للأناث) مقابل 39,8% فى الربع السابق (الذكور 34,7٪  والإناث 44,7٪)، و29,9٪ لإجمالى الفئة العمـرية (25- 29 سنة) حيث بلغت (30,9% للذكور، 29,0 % للأناث) مقابل 25,9% فى الربع السابق (الذكور 25,3٪ والإناث 26,4٪).

وسجل 30,5% من إجمالى المتعطلين في الفئة العمرية (30 -  64 سنة) خلال الربع الحالي مقابل 22,2% خلال الربع السابق.
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