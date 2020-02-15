تفاصيل اختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية لمحافظات جنوب الصعيد

أكد أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي لمؤسسة الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي أنه تم الإعلان على الموقع الإلكترونى للمؤسسة، www.hajjfoundation.org.eg عن الجدول التفصيلى لاختيار مشرفي الحج بمحافظات جنوب الصعيد والمتضمن جميع البيانات من اسم المتقدم، وموعد الاختبار ومكانه حيث من المقرر إجراء الاختبارات بشكل مركزى بمحافظة سوهاج.





وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعى صباح اليوم بدء الجولة الثانية للاختبارات التحريرية الخاصة باختيار مشرفي حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1441هـ/2020م للمتقدمين الراغبين من محافظات جنوب الصعيد.





ويخوض الاختبارات 226 متقدما من محافظات أسوان ، الأقصر ، الوادى الجديد ، أسيوط ، البحر الأحمر ، قنا ، سوهاج ، حيث ستعقد الاختبارات بمركز التعليم المدنى وإعداد القيادات الشبابية بسوهاج بمدينة ناصر محافظة سوهاج.





وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الحج والعمرة أن الاختبارات التحريرية ستتم أون لاين على برنامج الحاسب وسيتم مراعاة الشفافية والعدالة لاختيار أفضل العناصر بين المتقدمين لهذه المهمة السامية ويشمل الاختبار التحريري 60 سؤالا دينيا وإداريا حول مناسك وإجراءات الحج تم وضعها من قبل متخصصين من دار الإفتاء المصرية ومتخصصين من اللجنة التنفيذية للمؤسسة وخبراء في شئون الحج.





وأضاف عبد الموجود أنه عقب اجتياز الاختبارات التحريرية سيتبعها إجراء مقابلات واختبارات شفوية للأعضاء الذين تم اجتيازهم الاختبارات التحريرية.



