عبد الله السناوي: الشغف يصنع التميز للصحفي.. وفضلت الإعلام على الطب

أكد الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، أنه فضّل الإعلام عن الطب متحديًا رغبة أسرتي، وكان السبب هو تعلقه بالصحافة.





وأوضح السناوي، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج المساء مع قصواء، أن الشغف هو القضية الأساسية فعندما دخلت كلية الإعلام لم تكن الكلية المرموقة حينها في المجتمع.





وأضاف السناوي، أن كلية الإعلام وقتها لم تكن بمجموع الدرجات العالي كما الآن وكانت تشترط 66 % كحد أدنى للقبول و70 % كحد أدنى في اللغات بجانب اختبارات قبول عند دخول الكلية، بخلاف الاختبار الشفوي.





وتابع السناوي، أنه لم تكن هناك واسطة مطلقا وكان قادما من الشرقية مركز فاقوس.