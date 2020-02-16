رئيس البرلمان الأوروبى يستفز مصر .. نواب: تصريحاته تمس ضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية.. ويجب عليه عدم الاعتماد على أحاديث مرسلة ومعلومات مغلوطة

خارجية النواب: تصريحات البرلمان الأوروبي تدخل غير مقبول في شئوننا

برلمانية: تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي تدخل سافر فى الشأن الداخلى لمصر

تعليقا على تصريحات البرلمان الأوروبي.. سولاف درويش: تدخل سافر وغير مقبول





استنكر عدد من النواب تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن ميزانية الاتحاد الأوروبي، بشأن القبض على مواطن مصري والمطالبة بالإفراج عنه، حيث أكدوا أن هذه التصريحات تعد تدخلا سافرا وغير مقبول شكلا وموضوعا، فى الشأن الداخلى المصرى، كما طالبوا بعدم الاعتماد على أحاديث مرسلة ومعلومات مغلوطة وغير صحيحة لمنظمات تفتقد للمصداقية.





فى البداية أعرب اللواء صلاح شوقي عقيل، وكيل أول لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن استيائه الشديد مما صرح به رئيس البرلمان الأوروبي على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن ميزانية الاتحاد الأوروبي، بشأن القبض على مواطن مصري والمطالبة بالإفراج عنه.





وقال اللواء صلاح شوقي عقيل، في بيان أصدره اليوم، السبت، إن "مثل هذه التصريحات تعد تدخلا سافرًا وغير مقبول في الشأن الداخلي المصري، قبل أن يكون عدوانًا صريحًا في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل، وتحقيقات النيابة العامة، ومساسا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية".

وأضاف أن "لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ترفض هذه التصريحات جملة وتفصيلا وشكلا ومضمونًا، وتشدد على استقلال القضاء المصري وعدم قبوله على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية كانت أم خارجية، وأن القوانين والتقاليد القضائية التليدة والأعراف العلمية الراسخة تحظر التدخل والتعليق على أحكام القضاء وقرارات جهات التحقيق".





وشدد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، على "أن القوانين المصرية بشأن التحقيقات الجنائية تكفل جميع ضمانات المحاكمة العادلة بما يتفق مع المواثيق الدولية".





ورفضت النائبة غادة عجمى ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي ، بشأن القبض على مواطن مصري والمطالبة بالإفراج عنه ، مشيرة إلى أننا لا نقبل بالتدخل السافر فى الشأن الداخلى لمصر.





وأشارت عجمى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مصر تعتبر دولة عظمى ولها شأنها الحضارى ، بإعتبارها أكبر دولة تاريخية فى العالم ، وتلتزم بكل مبادىء حقوق الإنسان.





وطالبت عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان بضرورة تحرى كل الموضوعية فى أى ملف يخص حقوق الإنسان فى مصر ، مشيرة إلى أن مصر تتبع الإجراءات القانونية مع أى مواطن ، كما أن الأيام و التاريخ أثبتوا أن الرئيس لا يفرق بين وزير وغفير ، وأن الكل يحاسب بالقانون.





واستنكرت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي ، بشأن القبض على مواطن مصري والمطالبة بالإفراج عنه.





وأوضحت "درويش" -فى بيان لها- أن هذه التصريحات تعد تدخلا سافرا وغير مقبول شكلا وموضوعا، فى الشأن الداخلى المصرى، مطالبه بعدم الاعتماد على أحاديث مرسلة ومعلومات مغلوطة وغير صحيحة لمنظمات تفتقد للمصداقية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية أعلنت مرارًا وتكرار عن رفضها القاطع لادعاءات تلك المنظمات المغرضة التى تدعم الإرهاب وتحاول إسقاط الدولة.





وأضافت مساعد رئيس الحزب، أنه غير مقبول التدخل في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل، وتحقيقات النيابة العامة، وفى إجراءات سير العدالة ومساسا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية.