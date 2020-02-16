بيزنس باسم الدين.. كيف تتلاعب الفضائيات بالجمهور لجمع تبرعات المساجد الوهمية؟

"نفسى أشوف المسجد قبل ما أموت.. انظروا إلينا نظرة رحمة.. يا أهل الخير انقذونا وساعدونا فى بناء المسجد.. من بني مسجدا يبتغي به وجه الله بني الله له مثله في الجنة"..هكذا تدعو العشرات من إعلانات التبرع لبناء مسجد عبر القنوات الفضائية، حيث تجد أحد الأشخاص يخطب في مجموعات من المصليين علي أرض فضاء، ليوضح أن تلك الأرض بحاجة لجمع التبرعات لاستكمال بناء وتجهيز مسجد، ويطالب من المشاهدين إرسال التبرعات، من خلال التواصل بعدد من أرقام الهواتف المعلنة عبر الشاشة لتلك الفضائيات المغمورة.





وأبرز تلك الإعلانات يقول: "لدينا مسجد على السقف ونريد صب السقف واستكمال البناء علما، والمسجد بمنطقة نائية بأشمون محافظة المنوفية عزبة النجار حوض القديم، لمن يريد بالمساهمة فى الخير والصدقة الجارية ومن يحب التبرع العينى والإشراف على البناء لا مانع الاتصال والتواصل".





بيزنس الفضائيات

ولا يقتصر الأمر على قناة واحدة، ولكن عددا من القنوات مليئة بإعلانات لأرض فضاء بعدد من المحافظات، داخلها فقط حصر ويوجد سقف أو حوائط، ويخطب بهم شخص، بعدد من الآيات القرآنية التي تطالب المتبرعين بالتبرع لبناء بيوت الله، ويزعمون أن القرية بلا مساجد.





ستارة للتبرعات

وهو الأمر الذي تحول لستارة لجمع التبرعات، دون توضيح جهة التبرع وآلية الرقابة علي تلك الأموال التي يتم جمعها، مستغلين الوازع الديني لدي المشاهدين.





ضوابط "الأوقاف"

وحسب تصريحات مسؤولي وزارة الأوقاف، فيما يتعلق ببناء وعمارة المسجد، فإن وزارة الأوقاف تدعم بناء وعمارة المساجد، من خلال تلقيها تبرعات موجهة من المواطنين، أو المؤسسات لاستخدامها فى إحلال وتجديد وترميم المساجد المدرجة تحت هذه البنود فى الخطوات التالية، ويتم التبرع على حساب البر العام بالبنك المركزي رقم (788999 / 450 / 9)، مع تخصيص مكتب وموظف لخدمة المواطنين بصفة عامة وتلقى طلبات التبرع لإحلال وتجديد وصيانة المساجد بصفة خاصة فى كل مديرية إقليمية، والتشديد على التبرع وفقًا للضوابط القانونية وبموجب إيصالات رسمية معتمدة.





تحذير "الأوقاف"



كما تحذر وزارة الأوقاف من التعامل مع غير المكتب المخصص لذلك، وبموجب الإيصالات الرسمية المعتمدة من الوزارة، والرجوع إلى وكيل الوزارة للشئون الهندسية بديوان عام الوزارة بشأن الاستفسار حول آلية التبرع أو متابعة ما يتم بشأن تنفيذ الأعمال، علي أن يحصل المتبرع على إيصال من البنك بالدفع النقدى أو التحويل.





شرط البناء



ولا يتم بناء مسجد إلا بعد موافقة وزارة الأوقاف واعتمادها للتصميمات والرسوم الهندسية، وأن تكون علي أرض بناء وليس أرض زراعية.





بناء عشوائي

وحسب تصريحات سابقة الشيخ محمد عيد الكيلاني، مدير عام المساجد في وزارة الأوقاف، أن هناك بناءً عشوائيا للمساجد غير المرخصة، ويتركونها خاوية يتذرعون إنها غير مكتملة البناء، وغير مجهزة لطلب التبرعات.





أنشطة متطرفة

وطالب "لا بد من ضبط تبرعات المساجد لكونها إشكالية كبرى، وهناك صعوبة لألية التيقّن والحفاظ عليها من السرقة من ناحية، وخطورة استغلالها في أنشطة التيارات المشبوهة والمتطرفة من ناحية أخرى، ولعل أبرز الأدلة أن صناديق النذور توفر للوزارة بين 5 و6 ملايين جنيه سنويًا، ومع زيادة الرقابة والإشراف عليها، ارتفع الرقم، وهذا مؤشر لوجود سرقات في السابق، وهو ما اقتضى الأمر تعيين مشرف من إدارة التفتيش في الوزارة لمراقبة الصناديق".





ضوابط أخرى

جدير بالذكر، أن وزارة الأوقاف حذرت مديريات الأوقاف فى المحافظات، من جمع أى تبرعات داخل المساجد، ووضعت ضوابط ولوائح فى جمع التبرعات الخاصة بالمساجد نفسها، لعدم تحول المسجد إلى دار للتسول، ولعدم استغلال المساجد فى أية أغراض أخرى، وحتى لا تستغل العاطفة والدين والرغبة فى فعل الخير دون ضابط أو رقابة.