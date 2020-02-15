جامعة عين شمس تكرم خبير مقاومة الإرهاب الدولي

كرّم الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، العقيد حاتم عبد الفتاح صابر خبير مقاومة الإرهاب لجهوده المبذولة والمتميزة في تثقيف وتوعية أبنائنا الطلاب بما يُحاك بوطننا الغالي.





جاء ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بشأن توعية وتحصين طلاب الجامعات المصرية ، وإبراز الدور الذي تقوم به الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ظل التهديدات والعدائيات والمخططات التي تحاك لتفتيت أواصل الترابط بين المجتمع فيما بينهم وكذا بالمنطقة العربية وإيضاح الدور التي تقوم به قواتنا المسلحة كمؤسسة من مؤسسات الدولة في تأمين خطة التنمية المستدامة طبقًا لرؤية 2030.





وقامت قوات الدفاع الشعبي بالتعاون مع جامعة عين شمس تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس الجامعة وأ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف العقيد محمد رمضان مدير ادارة التربية العسكرية بالجامعة في تنظيم لقاءات تثقيفية مع العقيد حاتم عبد الفتاح صابر خبير مقاومة الإرهاب مع طلبة جامعة عين شمس أثناء دورات التربية العسكرية المنعقدة بالجامعة.