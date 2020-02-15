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شركة الدلتا: احتياطي السكر يكفي 5 أشهر مقبلة.. فيديو

السبت 15/فبراير/2020 - 07:40 م
شركة الدلتا للسكر
شركة الدلتا للسكر
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حمزة شعيب
قال الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، إن السكر هذا العام مبشر جدا وذلك من خلال زراعة 110 آلاف فدان من بنجر السكر تابعين لشركة الدلتا.

وتابع أحمد ابو اليزيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"لدينا اكتفاء ذاتى من إحتياجنا للسكر يصل 80%، ونستهدف إنتاج مايقرب من مليون و300 ألف طن من بنجر السكر ومليون 100 الف طن من قصب السكر".

وتابع رئيس شركة الدلتا للسكر:"هذا العام اغلب المصانع قدمت مزايا للمزارعين لتخفيف الأعباء عنهم، فضلا عن توزيع التقاوى مجانا".

وأشار إلى أنه تم زراعة 520 ألف فدان من البنجر هذا العام، وهذا ماينعكس على إنتاج 1.3 مليون طن سكر، لافتا إلى أن هناك إحتياطيا من السكر يكفي لـ 5 اشهر خلاف الإنتاج الجديد الذى يبدا 20 من الشهر الجاري.
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