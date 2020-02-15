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حوادث

بدأت في السعودية وانتهت في مغاغة.. إنهاء خصومة بين عائلتين في المنيا بعد 25 عاماً.. صور

السبت 15/فبراير/2020 - 08:10 م
الصلح بين عائلتين
الصلح بين عائلتين
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ايمن رياض
تمكّنت لجنة المصالحات العرفية بمديرية أمن المنيا من انهاء خصومة ثأرية ممتدة منذ 25 عاما بين عائلتي أولاد عثمان وأولاد سليم بقرية قرارة شرق النيل بمركز مغاغة شمال بحضور كبار روس العائلات وأهالي الخريجين وعدد بين من القيادات الأمنية بإشراف اللواء محمود خليل مدير الأمن واللواء خالد عبد السلام مدير البحث الجنائي بالمديرية. 

وقعت أحداث القضية فى السعودية بدأت بمشاجرة بين اثنين من عائلة أولاد عثمان وأولاد سليم أدت الى مقتل أحد الأطراف من عائلة عثمان بقرية قرارة وقضي المتهم من عائلة أولاد سليم  عقوبة 25 عاماً في سجون المملكة العربية السعودية.

تدخل رجال المصالحات وبعض أهالي الخير بين الأطراف لتقريب وجهات النظر بالتنسيق مع وحدة مباحث مغاغة برئاسة المقدم عمر عامر رئيس مباحث مركز شرطة مغاغة والنقباء إسلام زيدان ومحمد حمزة وسراج حسام .

وقام أحد أفراد عائلة المجني عليه بتقديم الكفن لعائلة عثمان وتم أخذ شرط جزائى علي الطرفين  فى حضور اهالى القرية والمئات من أهالي مركز مغاغة.
بدأت في السعودية وانتهت في مغاغة.. إنهاء خصومة بين عائلتين في المنيا بعد 25 عاماً.. صور
بدأت في السعودية وانتهت في مغاغة.. إنهاء خصومة بين عائلتين في المنيا بعد 25 عاماً.. صور
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