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12 ألف جنيه.. الإسكان تكشف تفاصيل مشروع امتداد الرحاب..فيديو

السبت 15/فبراير/2020 - 07:48 م
إمتداد الرحاب
إمتداد الرحاب
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حمزة شعيب
كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، عن تفاصيل بدء حجز 238 وحدة سكنية بمشروع امتداد الرحاب بداية من منتصف شهر مارس المقبل.

قال خطاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الوحدات السكنية المعلن عنها في مشروع امتداد الرحاب هي من الإسكان الفاخر وسيتم تسليم الوحدة في فترة تتراوح ما بين 6 إلى 12 شهرا.

أوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان أن التسجيل لحجز تلك الوحدات السكنية سيكون بداية من 15 مارس وعن طريق الانترنت عبر موقع خاص بالحجز وتبلغ مساحات الوحدات السكنية بداية من 92 مترا مربعا إلى 131 مترا مربعا.

أشار عمرو خطاب إلى أن مقدم حجز الوحدة السكنية تبلغ 100 ألف جنيه فيما يبلغ متوسط سعر المتر المربع للوحدة السكنية 12 ألف جنيه، موضحا أن تسهيلات الدفع من 3 إلى 7 سنوات كما يتم استخدام مبادرة التمويل العقاري المقدمة من جانب البنك المركزي. 

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