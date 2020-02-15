AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مصرع وإصابة 4 أشخاص فى تصادم بالمنيا

السبت 15/فبراير/2020 - 08:01 م
حادث تصادم بالمنيا
حادث تصادم بالمنيا
Advertisements
ايمن رياض
لقى شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرين، من بينهم اثنان مجهولا الهوية مصابين بغيبوبة تامة، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة ربع نقل وجرار، تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى المنيا العام. 


تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بالقرب من مدخل مركز العدوة بين سيارة ربع نقل وأخرى جرار، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.


وبإنتقال قوات الامن إلى مكان البلاغ تبين وفاة أشرف فتحي 44 سنة وإصابة كل من عبد العليم صلاح 24 مقيم بمركز سمالوط، مصاب اشتباه كسر في الذراع اليمنى، مابعد الارتجاج و جروح قطعيه بالجسم، ومجهول الهويه والعنوان، يبلغ من العمر حوالي 35 عاما مصابا بإشتباه مابعد الارتجاج وغيبوبه تامة، وآخر مجهول يبلغ من العمر حوالي 40 عاما في غيبوبه تامه.


تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع مواطن وإصابة 3 سودانيين في حادث مروري بقنا

مصرع وإصابة 10 في 4 حوادث متفرقة ببني سويف

ننشر أسماء الضحايا والمصابين بتصادم طريق البحر الأحمر بسوهاج

ترشيحاتنا

أيمن بهجت قمر يقرر اعتزال تأليف الأغاني

التعليم تستجيب لمناشدة هاني الناظر وتتحرك لمواجهة انتشار لعبة خطيرة في المدارس

كذب متواصل.. قطر تتحدث عن تسوية الأزمة مع السعودية والإمارات

تعليق نجم الأهلي السابق على فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي

بشرى سارة لعشاق القهوة.. تناول فنجانين في اليوم يمنحك فوائد مذهلة

نانسي عجرم مهددة بالقتل بسبب قتيل فيلتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض كبير في أسعار شيفرولية chevrolet اليوم في مصر.. صور

إم جي تطرح mg rx8 الأسطورة لتنافس باجيرو وتويوتا فورتشنر.. سعر ومواصفات

اللجنة الطبية باتحاد الكرة تجتمع بحضور الجنايني وشوقى غريب.. صور