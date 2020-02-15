مصرع وإصابة 4 أشخاص فى تصادم بالمنيا

لقى شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرين، من بينهم اثنان مجهولا الهوية مصابين بغيبوبة تامة، إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة ربع نقل وجرار، تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى المنيا العام.









تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية بورود بلاغ من عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بالقرب من مدخل مركز العدوة بين سيارة ربع نقل وأخرى جرار، أسفرت عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.









وبإنتقال قوات الامن إلى مكان البلاغ تبين وفاة أشرف فتحي 44 سنة وإصابة كل من عبد العليم صلاح 24 مقيم بمركز سمالوط، مصاب اشتباه كسر في الذراع اليمنى، مابعد الارتجاج و جروح قطعيه بالجسم، ومجهول الهويه والعنوان، يبلغ من العمر حوالي 35 عاما مصابا بإشتباه مابعد الارتجاج وغيبوبه تامة، وآخر مجهول يبلغ من العمر حوالي 40 عاما في غيبوبه تامه.







