AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

مسئول صيني: سنساعد الشركات على استئناف الإنتاج في أسرع وقت ممكن

السبت 15/فبراير/2020 - 08:00 م
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي - وكالات
قال نائب محافظ البنك المركزي الصيني يوم السبت إن الصين ستساعد الشركات على استئناف الانتاج في أسرع وقت ممكن.

وتضرر ثاني أكبر اقتصاد في العالم من وباء فيروس كورونا الذي ينتشر سريعا وقتل أكثر من 1500 شخص.

وقال ليانغ تاو نائب رئيس لجنة تنظيم المصارف والتأمين في مؤتمر صحفي إن الصين ستسرع تقديم القروض والائتمان للمشروعات الاستثمارية الرئيسية، كما ستدعم الشركات الصغيرة والخاصة التي تضررت من انتشار الفيروس.

وبشكل منفصل، قال خوان تشانغ نينغ نائب رئيس الهيئة المنظمة للصرف الأجنبي في البلاد خلال المؤتمر الصحفي إن من المتوقع أن تحافظ الصين على فائض طفيف في ميزان المعاملات الجارية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصين تدعو لتيسير جهود استئناف محادثات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية

الرعب يجتاح العالم بسبب كورونا.. الولايات المتحدة تسحب رعاياها من ووهان.. روسيا تناشد الصين.. ومفاجأة صادمة حول أعداد الضحايا

فاينانشيال تايمز: الصين تواجه ضربة اقتصادية بسبب فيروس "كورونا"

الصين تدعو مجلس الأمن إلى رفع العقوبات المفروضة على جمهورية أفريقيا الوسطى

الصين تفرج عن لحم الخنزير المجمد من الاحتياطيات الرسمية

الصين تتوقع تأثيرا محدودا لوباء "كورونا" على اقتصادها

ترشيحاتنا

وسم الأتراك يدنسون الحرم المكي يحقق مشاهدات فاقت 58 مليونا

هنتغدى إيه النهارده.. فراخ مشوية بطريقة الحاتي وأرز بالكاري والخضار

بعد تصدرها تريند جوجل.. أجرأ إطلالات دينا الشربينى.. شاهد

تعليق نجم الأهلي السابق على فوز الزمالك بالسوبر الأفريقي

إصابات بالغة وحالات حرجة فى انقلاب حافلة بالرياض

أمه اتجوزت في السر.. سائق يصاب بالجنون ويطلق الرصاص عشوائيا بـ شبرا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيض كبير في أسعار شيفرولية chevrolet اليوم في مصر.. صور

إم جي تطرح mg rx8 الأسطورة لتنافس باجيرو وتويوتا فورتشنر.. سعر ومواصفات

اللجنة الطبية باتحاد الكرة تجتمع بحضور الجنايني وشوقى غريب.. صور