تعرف على أول الغائبين عن المصري البورسعيدي في مواجهة المقاولون العرب

تأكد غياب الثنائي أحمد ياسر واسلام عطية عن قائمة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري لمباراته المرتقبة بدور الستة عشر من بطولة كأس مصر والتي تجمعه بمنافسه فريق المقاولون العرب.





ومن المقرر إقامة المباراة في الخامسة مساء الأربعاء المقبل على ستاد السويس الجديد .





وحصل الثنائي على الإنذار الثالث لهما خلال مباراة الفريق أمام منافسه فريق الأهلي التي أقيمت أمس وانتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف للاشئ.





وينتظر الاتحاد السكندري في دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر، الفائز من المباراة التي ستقام بين المصري والمقاولون العرب.







