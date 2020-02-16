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اقتصاد

التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يحقق قصص نجاح في مصر

الأحد 16/فبراير/2020 - 01:01 ص
علياء فوزي ومحمد يحيى
أكدت سارة بول، نائب مدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ أن هناك اهتماما بزيادة التعاون مع مصر فى إطار الاستراتيجية بين الجانبين، لتحقيق قصص نجاح تنموية جديدة فى مصر فى مجالات متنوعة، مع تحقيق التكامل بين مشروعات الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر.

وأشادت خلال لقاءها بالدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ببـرنامج الاصلاح الاقتصادى للحكومة وما يتضمنه من مشروعات تنموية تساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى حريص على الشراكة مع القطاع الخاص فى دعم المشروعات التنموية فى مصر.

وأشارت إلى أسبوع المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة فى مصر الذى ينظمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، ويساعد الدول العربية على صياغة استراتيجيات التفكير الاستباقي لدعم المعرفة، بوصفها عنصرا رئيسيا في بناء الاقتصاد المعرفي، إذ يعمل المشاركون على طرح أفكار مبتكرة لحل التحديات التنموية والمعرفية، من أجل الوصول إلى مجتمع المعرفة، وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.
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