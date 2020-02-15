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حوادث

إصابة طفل سقط في ترعة عقب خروجه من المدرسة بـ شبرا الخيمة

السبت 15/فبراير/2020 - 08:16 م
إصابة طفل سقط
إصابة طفل سقط
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إبراهيم الهوارى

أصيب طفل بإصابات متفرقة بالجسم إثر سقوطه بترعة الشرقاوية بشبرا الخيمة عقب خروجه من المدرسة بصحبة زملائه.

تعود أحداث الواقعة إلى قيام سيارة بالتضييق على المارة مما أدى إلى وقوع الطفل بالترعة وجرى إنقاذه بمعرفة الأهالي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم حجاج مأمور مركز شرطة قليوب بتلقيه بلاغا من والدة الطفل يوسف هاني بالصف الأول الإعدادي بمدرسة ابن رشد الإعدادية بشبرا الخيمة لتثبت حالة تعرض نجلها للسقوط بترعة الشرقاوية.

وعقب خروجه من المدرسة وقيام سائق سيارة بالتضييق عليه خلال سيره أدى لسقوطه بالترعة وإصابته بالعين والوجه والبطن.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2921 إدارى المركز وأحيل الطفل للمستشفى لإجراء الكشف الطبي عليه وتولت النيابة التحقيق.

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