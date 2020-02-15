شقيق وزير المالية الأسبق بعد سجنه 30 عاما.. بطرس غالي طاردته اليهودية قبل الحكم عليه

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، بطرس رؤوف بطرس غالي، شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالي، بالسجن المشدد 30 عاما في اتهامه بتهريب الآثار خارج البلاد في قضية "الحاوية الدبلوماسية" التي عثر عليها في إيطاليا.





وكانت مسيرة بطرس غالى الفنية مليئة بالأعمال الجيدة وشارك فى 40 عملًا، وكانت بدايته فى عام 1988 من خلال مشاركته في فيلم "سرقات صيفية" مع عبلة كامل وزكي فطين عبد الوهاب.





وشارك بطرس غالى ايضا فى أفلام "تيمور وشفيقة" ،"المسافر"، "سمير وشهير وبهير"، "آخر أيام المدينة" وغيرهم، كما شارك في عدة مسلسلات كان أبرزها "دوران شبرا"، "فرقة ناجي عطا الله"، "حارة اليهود"، "ليالي أوجيني".





الغريب ان بعض الأدوار التى قدمها بطرس غالى كانت تميل الى الشر ولعل من ابرزها دوره اليهودى فى مسلسل "حارة اليهود وفرقة ناجى عطا الله"، كما قدم شخصية رجل أعمال فاسد فى عوالم خفية.





كما شارك فى ست كوم "أحمد اتجوز منى"، والفيلم القصير "الصرخة"، والأداء الصوتي في فيلم الأنيمشن finding nemo لشخصية "جاك"، وكذلك قدم عملا مسرحيا "ماما"، وشارك في مسلسل Ramy الأمريكي، الذي حصد من خلاله الممثل المصري رامي يوسف جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثل كوميدى.