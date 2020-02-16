طلب إحاطة بشأن تأخر تخصيص أراضى مشروع النفع العام فى المحافظات

قال النائب بدوى النويشى ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن تأخر تخصيص أراضى مشروع النفع العام فى المحافظات.





وأشار النويشى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تأخير قرار تخصيص أراضى مشروعات النفع العام يؤدى إلى إنسحاب المقاولين من هذه المشروعات بعد تخصيص الأراضى ، مما يؤثر على عدم إستكمال هذه المشروعات.





وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بسرعة تخصيص أراضى مشروعات النفع العام فى المحافظات ، وذلك لاستكمال هذه المشروعات وعدم تأخيرها.