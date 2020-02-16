AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

طلب إحاطة بشأن تأخر تخصيص أراضى مشروع النفع العام فى المحافظات

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:05 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
معتز الخصوصى
قال النائب بدوى النويشى ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن تأخر تخصيص أراضى مشروع النفع العام فى المحافظات.

وأشار النويشى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن تأخير قرار تخصيص أراضى مشروعات النفع العام يؤدى إلى إنسحاب المقاولين من هذه المشروعات بعد تخصيص الأراضى ، مما يؤثر على عدم إستكمال هذه المشروعات.

وطالب وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بسرعة تخصيص أراضى مشروعات النفع العام فى المحافظات ، وذلك لاستكمال هذه المشروعات وعدم تأخيرها.

وكان قد رفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس التى عقدها الثلاثاء الماضى، معلنا انعقاد الجلسة القادمة يوم الأحد الموافق 23 من شهر فبراير الجارى، لمواصلة مناقشة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية المعروضة على المجلس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

برلماني يطالب بخفض أسعار تقنين أراضي الدولة ومد فترة التصالح

بسبب المغالاة.. محلية النواب تطالب بتخفيض أسعار تقنين أراضي وضع اليد

بسبب المغالاة.. النواب يطالب بإعادة النظر في قانون تقنين أراضي وضع اليد.. النويشي: الأثر التشريعي كان ضعيفا.. وتوقعات بتحصيل مبالغ وعائد كبير

محلية البرلمان: أزمة المواقف العشوائية والتقسيم الإدارى للمحافظات على أولوياتنا

البرلمان يناقش الأسبوع المقبل.. تعديلات جديدة للسكة الحديد لتحسين الخدمة وسداد الديون.. التصويت على مشروعى قانون هيئة الشرطة والزراعــة العضـوية الأحد.. ويبحث تسهيلات إنهاء المنازعات الضريبية

برلماني: 3 سيناريوهات لإصدار قانون المحليات

ترشيحاتنا

فوائد بالجملة .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز؟

بنت الجيران.. الصلح خير بين عمر كمال وحسن شاكوش برعاية تامر حسنى

فى مباراة تألق محمد صلاح.. ليفربول يخطف 3 نقاط بصعوبة من متذيل الدوري الإنجليزي نورويتش سيتي

انتحار مذيعة شهيرة داخل شقتها فى لندن.. تفاصيل

كواليس زيارة الخطيب لمران الأهلي

اخبار السيارات.. تخفيضات كبيرة في أسعار شيفروليه chevrolet و فيات fiat.. إم جي تطرح mg rx8 لمنافسة باجيرو وتويوتا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاصفة قوية تكشف عن آثار أقدام ديناصور متوحش في بريطانيا

فوائد بالجملة .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز؟

شاهد.. حوت ضخم يحطم جسده في محاولة للخروج من بين الصخور