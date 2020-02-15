أحمد موسى: الفترة المقبلة تشهد حربا على من يمتلك الإنترنت داخل مصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشركة المصرية للاتصالات تمتلك 80% من الإنترنت فى مصر، موضحا "الفترة القادمة تشهد حربا من يمتلك الإنترنت داخل مصر".





وتابع موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "80% من الشركة المصرية للاتصالات مملوكة للدولة و20% أسهم شركات أخرى".





وأشار إلى أن القانون لا يجرم شراء حصص الشركات لكنه يجرم الاحتكار، لافتا إلى أن شراء المصرية للاتصالات حصة فودافون مصر قانوني 100%.





وأضاف موسى: "شركات الاتصالات فى مصر لا تخسر وتبيع الهواء للمواطنين.





ولفت إلى ان شركات الإنترنت دفعت الكثير خلال الفترة الأخيرة لتطور البنية التحتية، وهو الأمر الذى انعكس بدوره على سرعة الإنترنت، وتقدمت مصر في سرعة الإنترنت من المركز الـ 40 على مستوى إفريقيا لـ المركز 6 على مستوى القارة السمراء.