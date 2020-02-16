هالة السعيد: رؤية مصر 2030 المحدثة ترتكز على عقد الشراكات





قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه سيتم إطلاق النسخة الجديدة من رؤية مصر 2030 قريبًا، مؤكدة حرص الوزارة على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ هذه الأهداف.





وأضافت السعيد في تصريحات لها، أن تحديث الرؤية يأتي في ضوء تكليف رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، مشيرة إلى أن هذه النسخة المُحدثة لرؤية مصر ٢٠٣٠ تركز على فكرة عقد الشراكات.





ونوهت وزيرة التخطيط إلى الحرص على القيام بعملية تحديث رؤية مصر 2030 بالتعاون مع كل الشركاء، وذلك بهدف مواكبة التغيرات التى طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصرى بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى عام 2016 .



