AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

هالة السعيد: رؤية مصر 2030 المحدثة ترتكز على عقد الشراكات

الأحد 16/فبراير/2020 - 12:00 ص
الدكتورة هالة السعيد،
الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط
Advertisements
آية الجارحي

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه سيتم إطلاق النسخة الجديدة من رؤية مصر 2030  قريبًا، مؤكدة حرص الوزارة على متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وإعداد التقارير الدورية لتقييم مؤشرات تنفيذ هذه الأهداف.

وأضافت السعيد في تصريحات لها، أن تحديث الرؤية يأتي في ضوء تكليف رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، مشيرة إلى أن هذه النسخة المُحدثة لرؤية مصر ٢٠٣٠ تركز على فكرة عقد الشراكات.

ونوهت وزيرة التخطيط إلى الحرص على القيام بعملية تحديث رؤية مصر 2030 بالتعاون مع كل الشركاء، وذلك بهدف مواكبة التغيرات التى طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصرى بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى عام 2016 .

وتابعت: إلى جانب ضمان اتساق الرؤية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة أفريقيا 2063.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة التخطيط تلتقي وفدا سعوديا لبحث فرص الاستثمار مع صندوق مصر السيادي

وزيرة التخطيط تلتقي وفدا سعوديا لبحث فرص الاستثمار مع صندوق مصر السيادي..هالة السعيد: الصندوق يسير بخطى سريعة وواثقة.. والوفد: تكوين شراكات جديدة والاستفادة من فرص النمو

صدى البلد ينشر الملامح الأولية للأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "مصر 2030" بعد التحديث

التخطيط تكشف عن 10 مهام لها في ملف التنمية الاقتصادية

التخطيط: مصر حققت تقدما في التنمية البشرية بالاستثمار والكليات التكنولوجية

التخطيط تعلن انتهاءها من مراجعة استراتيجية التنمية المستدامة

ترشيحاتنا

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 16/2/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

هذه الطاعة أفضل عند الله من الصلاة وقراءة القرآن .. تعرف عليها

بعد انفصال أمها عن طارق العريان .. ابنة أصالة تعلن عن ارتباطها بحب جديد

فى مباراة تألق محمد صلاح.. ليفربول يخطف 3 نقاط بصعوبة من متذيل الدوري الإنجليزي نورويتش سيتي

حتحوت: شيكابالا أخطأ ولن يلعب مباراة الأهلي.. فيديو

التعليم تستجيب لمناشدة هاني الناظر وتتحرك لمواجهة انتشار لعبة خطيرة في المدارس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة يستقبل الزمالك بمطار القاهرة بعد التتويج بالسوبر الأفريقي | شاهد

اخبار السيارات.. تخفيضات كبيرة في أسعار شيفروليه chevrolet و فيات fiat.. إم جي تطرح mg rx8 لمنافسة باجيرو وتويوتا

عباية حمراء.. بسمة بـ إطلالة مختلفة في ختام مهرجان أسوان